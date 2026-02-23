Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Vụ 2 thi thể dưới kênh Văn Phong: Ô tô lao xuống nước trong đêm

Trị Bình
Trị Bình
23/02/2026 15:57 GMT+7

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể cùng chiếc ô tô dưới kênh Văn Phong, Công an tỉnh Gia Lai đã xác định danh tính nạn nhân, đồng thời bước đầu làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 23.2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác định được danh tính 2 thi thể dưới kênh Văn Phong (đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Hai nạn nhân được xác định là anh C.V.B (25 tuổi, ở xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và chị T.T.N.H (31 tuổi, ở xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai).

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 20.2, anh B. điều khiển xe mô tô chở chị H. rời nhà đi chơi. Sau đó, anh B. thuê ô tô biển số 51F-708.22 để tiếp tục di chuyển cùng chị H.

Rạng sáng 21.2, anh B. lái ô tô lưu thông trên tuyến ĐT 636 theo hướng đông - tây. Khi đến đoạn đường cong thuộc thôn Phú Lạc, do không làm chủ được tốc độ, xe tông vào cọc tiêu bên đường rồi lao xuống kênh Văn Phong.

Hai thi thể dưới kênh Văn Phong: Hé lộ diễn biến ô tô lao xuống nước - Ảnh 1.

Chiếc ô tô liên quan vụ phát hiện 2 thi thể dưới kênh Văn Phong được trục vớt để phục vụ công tác điều tra

ẢNH: C.T.V

Dữ liệu trích xuất từ camera hành trình của ô tô ghi lại toàn bộ khoảnh khắc gặp nạn. Hình ảnh cho thấy xe đang di chuyển trong đêm, khi qua khúc cua bất ngờ mất lái, va vào trụ biển báo bên trái hướng di chuyển rồi lao thẳng xuống kênh.

Khoảng 7 giờ ngày 23.2, người dân phát hiện thi thể anh B. nổi trên mặt nước kênh Văn Phong và trình báo cơ quan chức năng.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 51F-708.22 bị chìm dưới chân cầu bắc qua kênh Văn Phong.

Cùng ngày, thi thể chị H. được tìm thấy tại khu vực trạm ngăn, xả nước, cách vị trí xe gặp nạn khoảng 1 km về phía đông theo dòng chảy của kênh.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 23.2, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể dưới kênh Văn Phong, lực lượng chức năng đã phối hợp với đơn vị vận hành hệ thống kênh tạm thời ngừng cấp nước để phục vụ công tác tìm kiếm, trục vớt. Trong sáng cùng ngày, 2 thi thể và chiếc ô tô mang biển số 51F-708.22 lần lượt được tìm thấy.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

