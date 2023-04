Vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy: Tạm giam 65 bị can

Hôm nay 26.4, nguồn tin của Thanh Niên cho hay, liên quan vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mở rộng điều tra, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện KSND TP.HCM và Công an TP.HCM, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 22 vụ án, 65 bị can.

Ma túy thu giữ trong vụ việc ĐÀM HUY

Theo nguồn tin, Công an TP.HCM khởi tố tổng cộng 22 vụ án, khởi tố, tạm giam 65 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

Đồng thời Công an TP.HCM cũng đã xử lý vi phạm hành chính nhiều đối tượng; thu giữ khoảng 50 kg ma túy tổng hợp các loại, một số khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 16.3.2023, cơ quan chức năng phát hiện 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Sau khi bị tạm giữ để làm rõ, cơ quan tiến hành tố tụng đã trả tự do cho 4 nữ tiếp viên này.

Thủ đoạn tinh vi, chia nhỏ, tiêu thụ ở nhiều nơi

Đồng thời, Công an TP.HCM phối hợp cùng Viện KSND TP.HCM xác minh làm rõ thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp, với thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng… để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Sau đó, các đối tượng này sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một đối tượng tại Đồng Nai tách thành từng kiện hàng riêng, vận chuyển bằng đường bộ giao cho các đối tượng tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy.

Các hành vi phạm tội nêu trên không liên quan đến các 4 nữ tiếp viên từng bị tạm giữ điều tra và sau đó được trả tự do.

Chuyên án trên vẫn đang được Công an TP.HCM phối hợp Viện KSND TP.HCM mở rộng điều tra.