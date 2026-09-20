Vụ 4 ông bà thông gia bị khởi tố: Cân nhắc khi giơ điện thoại livestream

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ livestream gây rối tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (địa chỉ tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố 6 bị can, trong đó 4 người là ông bà thông gia với nhau, 2 người còn lại đều là họ hàng thân thiết, cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an kiểm tra dữ liệu camera để xác minh vụ livestream gây rối bệnh viện ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Giọt nước mắt muộn màng và bài học đắt giá

Vụ án xuất phát từ việc một cô gái nói dối đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và được bác sĩ đề nghị "thai dị tật nên phải bỏ". Tưởng thật, hai bên nội ngoại kéo nhau đến bệnh viện, lớn tiếng chửi bới, đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai việc gây rối là do nghĩ rằng bệnh viện tắc trách, chẩn đoán sai cho con, nên bức xúc.

Ông Nguyễn Khắc Hồng, cha đẻ cô gái, người trực tiếp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream, bật khóc hối hận. "Lúc đó nóng lên, cứ nói thế nào thì nói, để cho hả cơn giận, không nghĩ được gì. Nếu nghĩ được hậu quả đã không làm thế", ông nói.

Theo dõi thông tin, nhiều ý kiến nhận xét hành vi của các bị can vừa đáng thương, vừa đáng trách. Thương bởi sai phạm đến từ sự thiếu hiểu biết và lo lắng cho con cái. Trách bởi sự nóng vội, thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng lớn đến bệnh viện và nhiều người xung quanh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá vụ án có tính chất hy hữu tại Việt Nam, khi cả hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ đều bị khởi tố chỉ từ một vụ livestream thiếu kiểm chứng. "Đây là bài học cảnh tỉnh đắt giá về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng", ông nói.

Cân nhắc kỹ trước khi giơ điện thoại, bấm livestream

Theo quy định tại điều 318 bộ luật Hình sự, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 7 năm.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, lưu ý khi nhiều người chọn livestream là hình thức để gây áp lực, giải quyết khi có khúc mắc hoặc mâu thuẫn.

Với tốc độ lan truyền trên mạng xã hội, sự việc thường có chiều hướng lan rộng hơn ban đầu nhiều lần. Chỉ cần một thông tin không đúng, hậu quả gây ra là khó lường. Như vụ án trên, nội dung livestream thu hút tới 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ; hoàn toàn có thể đo đếm, truy vết được.

"Giơ điện thoại, bấm nút livestream chỉ mất vài giây, nhưng hậu quả pháp lý thì lớn hơn rất nhiều", luật sư nhấn mạnh.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo mỗi người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, livestream hoặc chia sẻ, nhất là những nội dung liên quan đến tổ chức, cá nhân và các vụ việc đang được xác minh.

Khi có khiếu nại, phản ánh hoặc tranh chấp, người dân cần cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh, giải quyết theo quy định; không tự ý gây mất trật tự hoặc sử dụng mạng xã hội để quy kết khi chưa có căn cứ.

Chia sẻ bừa bãi cũng coi chừng Ngoài việc khởi tố 6 bị can, công an đang rà soát chứng cứ điện tử từ 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bệnh viện. Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật. Công an cho hay, việc chia sẻ lại thông tin không đương nhiên loại trừ trách nhiệm đối với nội dung đã phát tán. Do đó, không chỉ người đăng tải, người chia sẻ hoặc bình luận cũng phải nâng cao trách nhiệm, cân nhắc, thận trọng trước các thông tin tiếp nhận trên môi trường xã hội.



