Vụ 4.000 tấn lươn quá lứa ‘kêu cứu’: Bán thì lỗ, nuôi tiếp càng khó

Neo lươn càng lâu càng áp lực

Ngày 19.4, trao đổi với PV Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Mộng Cầm (24 tuổi, xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ) không giấu được nỗi lo lắng khi 23.000 con lươn vừa lứa (200 đến 250 gram/con - PV) đang đối mặt với mức giá đầu ra thấp đến "đau lòng".

Theo chị Cầm, trong 4 năm qua, giá lươn có xu hướng giảm. Năm đầu, chị bán được 110.000 đồng/kg, đến năm ngoái xuống 80.000 đồng/kg vẫn có lời. Nhưng đến năm nay thì người nuôi lươn "khóc ròng" vì giá lươn đẹp loại 1 (4 - 5 con/kg) chỉ dao động từ 37.000 - 42.000 đồng/kg.

Giá lươn giảm kỷ lục không chỉ khiến nông dân rơi vào cảnh "lỗ thấu xương" mà còn tạo nên những thời điểm rầu lo đến mất ăn mất ngủ. Chị Cầm bộc bạch: "Khoảng nửa tháng trước, nhiều người muốn bán lươn còn không có thương lái mua. Bây giờ tuy khởi sắc hơn một chút, nhưng giá vẫn còn thấp. Bán sỉ chắc lỗ như mọi người trong xóm, tôi neo lươn lại".

Lươn của chị Cầm đã tới thời điểm bán nhưng phải neo lại vì giá quá thấp ẢNH: THANH DUY

Trong lúc chờ giá tăng, chị Cầm như ngồi trên đống lửa. Bởi 23.000 con lươn hiện tại ngốn khoảng 400.000 đồng tiền thức ăn mỗi ngày. Nếu cho lươn ăn không đủ chất thì chúng sẽ cắn nhau, trầy xước da, bán khó. Thế nhưng, việc "vỗ béo" lươn không mang lại lợi ích cho nông dân, vì trọng lượng càng lớn thì giá trị càng giảm.

Hơn nữa, việc nuôi lươn rất vất vả, một ngày phải cho ăn 2 cữ, thay nước 3 lần. Thay nước phải đúng giờ và kỹ thuật vì lươn rất dễ xỉu. Chị Cầm chia sẻ: "Lươn có tỷ lệ hao hụt cao. Mỗi ngày thay nước là có lươn xỉu ít nhất 1-2 con. Một lứa lươn nuôi khoảng 10 tháng thì hao hụt rất nhiều, nếu nuôi thêm nữa thì càng chịu thiệt".

Theo chị Cầm, không phải lúc nào cũng có lươn giống. Vì vậy, khi có nguồn giống và hầm trống thì sẽ bắt đầu nuôi một vụ mới. Chị chưa chú trọng vào việc "canh" thời điểm bán ra. "Giá lươn hiện nay khiến tôi khá nản. Thế nhưng, việc đầu tư xây chuồng, điện nước các thứ đâu đã vào đó hết rồi nên chắc sẽ tiếp tục thả con giống. Chỉ có điều tới đây sẽ thả số lượng ít hơn", chị Cầm tâm sự.

Tuyệt đối không bán lươn lẻ dù giá có lời

Tình cảnh anh Nguyễn Ngân (40 tuổi, xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ) cũng tương tự, khi có khoảng 20.000 con lươn từ 200gram/con trở lên chưa có đầu ra như kỳ vọng. Trong số này, phần lớn lươn đã đạt trọng 600 - 700gram/con.

Nhiều tháng trước, anh Ngân nghĩ giá lươn đã thấp "sát sàn" nên dự đoán không lâu sẽ tăng trở lại. Thế nhưng, anh càng chờ thì càng "đau", vì hiện tại giá cũng chỉ ở mức 40.000 đồng/kg. Đến nay, nhiều con 14 - 15 tháng tuổi, trong khi bình thường khoảng 10 tháng là đã bán ra thị trường.

Người nuôi lươn không bán lẻ, bởi nếu bán lẻ thì bắt nhiều lần, hầm nuôi bị động khiến lươn bị nhát ẢNH: THANH DUY

Theo anh Ngân, lươn càng già thì càng xấu và giá càng rẻ. Loại 600 - 700gram/con, thương lái mua chỉ 33.000 - 35.000 đồng/kg, trừ hết chi phí, anh lỗ hơn 20.000 đồng/kg. Bây giờ "quay đầu" cũng đã muộn nên anh quyết định neo tiếp chờ "vận may" để gỡ vốn.

Anh Ngân nói thêm, nghề nuôi lươn phụ thuộc nhiều vào thương lái và không thể bán lẻ để tự "giải cứu" sản lượng lươn tồn. Bởi nếu bán lẻ, bắt nhiều lần, hầm nuôi bị động khiến lươn bị nhát. Chúng rất dễ bị lây bệnh, bỏ ăn, khi năng suất sụt giảm thì thiệt hại còn nặng nề hơn. Cho nên, dù giá bán lẻ 70.000 - 80.000 đồng/kg, mức này là có lời nhưng anh không bán.

Cũng như nhiều người, việc giữ lại hàng ngàn con lươn từ 200 gram trở lên là một thách thức không nhỏ với anh Ngân trong thời gian qua. Nói riêng về thức ăn, một ngày anh phải tốn khoảng 300.000 đồng. Khoảng "đầu tư" này thì không có lời, vì lươn càng lớn thì càng ít giá trị. Tuy nhiên, anh buộc phải cho lươn ăn đều đặn mỗi ngày để chờ giá nhích lên.