Vụ 4.000 tấn lươn quá lứa ‘kêu cứu’: Chợ sợ lươn to, càng để lâu càng khó

Ngày 18.4, PV Thanh Niên đã ghi nhận thực trạng mua bán lươn tại một số chợ ở trung tâm TP.Cần Thơ trong thời điểm 4.000 tấn lươn quá lứa "kêu cứu".

Một thương lái ở xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ cho biết, hiện lươn loại 1 (4-5 con/kg) vào tận nhà nông dân mua dưới 40.000 đồng/kg. Mức giá này nông dân chắc chắn lỗ, nên nhiều người chưa bán mà "neo lại" chờ giá lên. Lươn ngày một lớn thêm thành quá lứa.

Mà lươn mang ra chợ chào bán "lý tưởng" theo bà Thu Hiền (tiểu thương chợ Xuân Khánh) cho biết là loại 300 gram/con trở xuống. Nếu nông dân muốn mang lươn ra chợ bán thì không nên nuôi lâu quá lứa. Vì ngoài chợ rất sợ lươn to (khoảng 400 gram trở lên - PV), do kén người mua nên tiểu thương không dám mua đi bán lại.

Tại chợ Cái Khế, hiện tiểu thương bán lươn giá 150.000 đồng/kg ẢNH: THANH DUY

Thực tế tại chợ Cái Khế, chợ Xuân Khánh, chợ Hưng Lợi, các tiểu thương đang bán lươn trọng lượng khoảng 200-400gram/con với giá 150.000 đồng/kg. Dù nguồn cung không thiếu nhưng các tiểu thương chỉ lấy khoảng 4-5kg bán mỗi ngày.

Ông Minh Nhí, tiểu thương chợ Cái Khế, cho biết giá lươn thường xuyên biến động, có thời điểm lên 200.000 đồng/kg nhưng có lúc chỉ 100.000 đồng/kg. Trước khi bày bán ở chợ, lươn đã được sang tay 2 thương lái, giá bán lẻ tới tay ông đã 110.000 - 120.000 đồng/kg. Tính tiền thuê mặt bằng, tiền nước thì ông phải bán giá 150.000 đồng mới có lời.

Theo ông Nhí , ông cũng biết thông tin về việc nhiều hộ nuôi lươn quá lứa đang kêu cứu. "Tôi cũng có hỏi thương lái là giá lươn mua tại nhà dân thấp mà sao bỏ giá lẻ cao vậy. Họ nói là do tình hình xăng dầu tăng, phí vận chuyển tăng, bù qua đắp lại nên thông cảm", ông Nhí nói.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ, đã báo cáo UBND thành phố về việc nhiều hộ nuôi lươn trên địa bàn đang rơi vào tình cảnh khó khăn về đầu ra khi có khoảng 4.000 tấn lươn quá lứa bị tồn đọng. Theo thống kê, những xã, phường có sản lượng lươn tồn đọng nhiều nhất là: Vị Thủy, Long Phú 1, Vĩnh Thuận Đông, Lương Tâm, Long Bình, Tân Thạnh, Tân Long, Vĩnh Lợi, Vĩnh Viễn và Vĩnh Tường. Trước thực trạng này, Hội Nông dân mong lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ hội kết nối với các đơn vị thu mua lươn thương phẩm đến các xã phường, hợp tác xã "giải cứu" giúp nông dân.



