50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa: Phó thủ tướng chỉ đạo xử lý

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6444/VPCP-KGVX gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Công an yêu cầu xử lý thông tin nêu tại các bài viết trên Báo Thanh Niên về hành trình 50 năm tìm kiếm thông tin của thân nhân liệt sĩ Trần Văn Khôi.

Văn bản nêu rõ: Vừa qua, Báo Thanh Niên có đăng tải loạt bài viết phản ánh nguyện vọng của gia đình ông Trần Văn Hảo về việc tìm kiếm thông tin, đề nghị giải quyết chế độ liệt sĩ đối với anh trai ông là ông Trần Văn Khôi.

Cựu chiến binh Trần Văn Hảo với tấm hình anh trai Trần Văn Khôi (trung úy - chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Trường Sa) mất thông tin từ cuối năm 1976 đến nay ẢNH: MAI THANH HẢI

Theo thông tin do gia đình cung cấp và được báo chí phản ánh, ông Trần Văn Khôi nguyên là Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa), hy sinh cuối năm 1976 tại đảo trong khi làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, hiện đang có sự chưa thống nhất giữa thông tin do gia đình cung cấp và thông tin hồ sơ lưu trữ, bia mộ đang được quản lý.

Về việc này, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia) có ý kiến như sau.

Giao Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả xử lý trước ngày 20.7

Bộ Quốc phòng được giao chỉ đạo Quân chủng Hải quân, các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ lưu trữ gốc, sổ đăng ký quân số, danh sách quân nhân hy sinh tại khu vực quần đảo Trường Sa giai đoạn 1975 - 1977.

Bộ Quốc phòng tổ chức tiếp xúc, làm việc, lấy thông tin và xác nhận từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử được nhắc đến trong các bài báo hoặc những người từng trực tiếp công tác tại đảo Sinh Tồn giai đoạn 1975 - 1976 để xác minh, làm rõ các thông tin do gia đình cung cấp và được báo chí phản ánh.

Trong gần 5 năm, phóng viên Báo Thanh Niên đã tìm đến các nhân chứng ở các địa phương để thu thập, chắp nối thông tin về liệt sĩ Trần Văn Khôi ẢNH: NGỌC MINH

"Trên cơ sở xác minh, nếu có đầy đủ căn cứ để xác định có sai sót, nhầm lẫn thông tin (giữa họ Trần và họ Đỗ) hoặc các sai sót hành chính do quá trình sáp nhập, chia tách đơn vị, chỉ đạo thực hiện việc đính chính thông tin và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chi tiết như vậy.

Phó thủ tướng đề nghị: "Kịp thời có văn bản báo cáo kết quả xử lý gửi Ban Chỉ đạo quốc gia (đồng thời gửi Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ) trước ngày 20.7.2026 và có văn bản thông tin chính thức đến gia đình ông Trần Văn Hảo".

Bộ Nội vụ vận dụng linh hoạt các quy định để giải quyết chế độ

Với Bộ Nội vụ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo: Căn cứ kết luận rà soát, xác minh của Bộ Quốc phòng, chủ trì phối hợp UBND tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan, hướng dẫn cụ thể cho gia đình ông Trần Văn Hảo các bước hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo quy định.

Phóng viên Báo Thanh Niên bên phần mộ ghi thông tin: "Liệt sĩ Đỗ Văn Khôi/Đảo Sinh Tồn/hy sinh 1976" tại Nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh ẢNH: VÕ HIẾU

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện thẩm định chặt chẽ, kịp thời; vận dụng linh hoạt các quy định để giải quyết các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp hồ sơ bị thất lạc hoặc có sai sót khách quan (nếu có).

"Trường hợp vượt thẩm quyền, có văn bản báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ", nội dung văn bản nhấn mạnh.