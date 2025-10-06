Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cho biết, ngày 1.10, C01 đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Vụ án Hoàng Hường: Gần 1.800 tỉ đồng ngoài sổ sách, 6 người bị khởi tố

C01 cũng khởi tố 5 bị can, gồm Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam, em rể Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipa; Nguyễn Thị Thoa, trợ lý của Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB; Hoàng Anh Dũng, cựu Giám đốc marketing Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh, em rể Hoàng Hường, thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB; Nguyễn Thị Hường, cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hường, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số các bị can, cảnh sát xác định Hoàng Hường là Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường và là chủ hệ sinh thái Hoàng Hường. Hoàng Hường, Nam, Thoa, Dũng và Khánh bị bắt tạm giam trong quá trình điều tra, riêng Nguyễn Thị Hường được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thiếu tướng Lê Văn Tân thông tin tại họp báo chiều 6.10 ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo thiếu tướng Tân, C01 đang củng cố hồ sơ, tài liệu, nếu phát hiện có hành vi mới sẽ khởi tố bị can để tiếp tục làm rõ.

Bước đầu, cảnh sát xác định Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Quá trình kinh doanh, Hoàng Hường chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Qua đó, từ tháng 1.2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.