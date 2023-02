Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ họp xử lý hành chính ông Đặng Anh Quân

PGS.TS Trần Hoàng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM đã có chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên sáng 25.2 về ông Đặng Anh Quân, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vào tối ngày 24.2, liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, vào tối 24.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, đang thi hành lệnh bắt tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", với vai trò đồng phạm của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Tiến sĩ Đặng Anh Quân trong một lần lên làm việc với CQĐT Công an TP.HCM NHẬT THỊNH

Theo diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng, trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, trên các trang Facebook cá nhân của trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng thông báo sẽ tổ chức các buổi "gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện trực tiếp", với sự tham gia của nhiều khách mời, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Từ đó, tại các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân tham gia với vai trò “cố vấn pháp lý” của bà Hằng.

Theo hồ sơ, trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng đưa ra những thông tin thuộc bí mật đời tư, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, trái quy định pháp luật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) và bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Đặng Anh Quân được bà Nguyễn Phương Hằng mời tham gia với tư cách khách mời trên các buổi livestream.

Ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên của Trường ĐH Luật TP.HCM và từng tham gia giảng dạy các môn Luật Đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản tại một số trường đại học. Trước đó, vào ngày 26.6.2022, khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mời ông Đặng Anh Quân lên làm việc, PGS.TS Trần Hoàng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cũng cho biết sẽ theo sát vụ việc này và sẽ không dung dưỡng hành động trái luật.