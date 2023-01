'Vụ án tại Cục Đăng kiểm có quy mô lớn lắm, không phải tham nhũng vặt'

Chiều 12.1, Ban Nội chính T.Ư họp báo thông báo kết quả phiên họp 23 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Trả lời câu hỏi liên quan vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vừa được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Thái Học cho hay vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm “không phải là tham nhũng vặt mà có hệ thống, có tổ chức, quy mô lớn lắm”.

“Tại phiên họp Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an nói tính chất nghiêm trọng của vấn đề là có tổ chức, phân công, phối hợp chặt chẽ. Chính vì thế, Ban Chỉ đạo mới quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo vụ án này”, ông Học nói.

Trước đó, tại phiên họp 23 sáng 12.1, Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ông Học cũng nhấn mạnh, tất cả các hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra ở địa bàn nào, địa phương nào thì trách nhiệm của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương đó phải lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý.

“Ở đâu có hành vi tham nhũng, tiêu cực mà ở đó không phát hiện, không xử lý thì cấp ủy, tổ chức đảng, mà trước hết là trưởng ban chỉ đạo phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân”, ông Học nói và cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những người tham gia vào Ban Chỉ đạo phải thực sự tiêu biểu, thực sự gương mẫu để đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Như thế sẽ tạo ra chuyển biến từ T.Ư đến địa phương.





Liên quan vụ án xảy ra tại Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, hôm qua 11.1, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục này.

Tính đến nay, Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét đối với 13 trung tâm đăng kiểm, gồm 5 trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM.

Tổng cộng 84 bị can đã bị bắt tạm giam về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Trong đó có 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và các đối tượng môi giới; 3 bị can là cán bộ thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam bị khởi tố về tội “nhận hối lộ”, là Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới; Đặng Trần Khanh, Phó trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới; Phạm Đức Ngọc, chuyên viên phòng Kiểm định xe cơ giới.