Hàng trăm ô tô xếp hàng dài, người Hà Nội ám ảnh khi đi đăng kiểm

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Thanh Phương (38 tuổi), cựu thiếu tá, điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (nay là Công an TP.Thủ Đức), về tội 'giả mạo trong công tác'.