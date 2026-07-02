Vụ án tiền số Onus: Điều tra dấu hiệu đồng phạm của một số KOL

Bán hơn 7.000 tỉ đồng tiền ảo cho nhà đầu tư
Chiều 2.7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền số Onus do Eric Vương (tức Vương Lê Vĩnh Nhân) cầm đầu.
Đại tá Hưng cho biết, ngày 23.3, A09 khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, hay được gọi là vụ án sàn giao dịch Onus.
Đến nay, A09 đã khởi tố 8 bị can, trong đó 7 người bị khởi tố tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Người còn lại bị khởi tố tội rửa tiền.
Theo đại tá Hưng, quá trình điều tra, A09 xác định từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về tiền kỹ thuật số, các bị can trong vụ án đã sử dụng các ứng dụng để tạo tài khoản số và tự phát triển tiền ảo.
Đồng thời, nhóm này dùng hệ thống công ty trong hệ sinh thái để tạo dòng tiền lòng vòng thông qua việc mua bán, đầu tư tiền ảo với nhau nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Hưng cho biết, từ năm 2018 - 2021, các bị can đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số hơn 7.000 tỉ đồng.
Thu hơn 350 kg vàng, bạc
Theo Cục phó A09, vụ án này đặc biệt phức tạp với số bị hại và người liên quan rất lớn. A09 xác định có khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở ở sàn Onus này. Sau khi phát thông báo tìm bị hại, đến nay A09 đã tiếp nhận và phân loại hơn 2.000 đơn trình báo của nhà đầu tư.
Để đảm bảo thi hành án và khắc phục hậu quả, A09 đã áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản các bị can phạm tội mà có.
Trong đó, đại tá Hưng cho biết A09 đã thu giữ hơn 350 kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá hơn 200 tỉ đồng và tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng các bị can dùng để giao dịch với nhà đầu tư.
Ngoài tập trung làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội, đại tá Hưng cho hay, A09 còn đang làm rõ việc các đối tượng thông qua những người ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) để quảng bá hình ảnh và thu hút người tham gia sàn Onus, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Cạnh đó, A09 cũng sẽ điều tra dấu hiệu đồng phạm của những KOL với các bị can đã khởi tố trong vụ án và trách nhiệm liên quan của các tổ chức, cá nhân khác để xem xét, xử lý theo quy định.
Vụ án này, cảnh sát đã khởi tố và bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số (còn được biết đến với cái tên Eric Vương, "cha đẻ" của sàn ONUS); Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold, và 4 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 290 bộ luật Hình sự.
A09 xác định, từ 2018 đến nay, các bị can Nhân, Chiến, Thảo và một số đối tượng liên quan đã lập ra các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG..., sau đó phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.
Theo cáo buộc, nhóm của Nhân đã thuê các KOL để tuyển dụng đại lý, chân rết, quảng bá dự án, khiến nhiều nhà đầu tư tham gia. Sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, nhóm chủ mưu can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền điện tử theo ý muốn.
Sau một thời gian vận hành, thao túng giá khiến nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Khi đó, các đồng tiền điện tử mất giá trị, nhà đầu tư không thể thu hồi tiền.
Cơ quan điều tra cáo buộc sau mỗi dự án, nhóm của Nhân tiếp tục phát hành các dự án tiền điện tử khác với tên gọi mới, nhưng cùng phương thức, thủ đoạn để tiếp tục thu hút nhà đầu tư.
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