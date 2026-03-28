Lộ số tiền khủng Eric Vương cùng đồng phạm chiếm đoạt qua sàn tiền số ONUS

Ngày 28.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư khen, gửi Cục An ninh kinh tế (A04) và Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, biểu dương thành tích triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Các bị can trong vụ án ẢNH: BỘ CÔNG AN

Nội dung thư khen nêu, thời gian qua, A04 và A09 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số địa phương triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỉ đồng của người dân. Cơ quan điều tra đã bắt giữ, triệu tập làm việc 142 đối tượng, trong đó có cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn, hạn chế thiệt hại về tiền, tài sản cho nhân dân; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên.

Vụ án này, cảnh sát đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Vương Vĩnh Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số (còn được biết đến với cái tên Eric Vương, "cha đẻ" của sàn ONUS); Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold, và 4 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 290 bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam 1 bị can về tội rửa tiền, quy định tại điều 324 bộ luật Hình sự.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, từ 2018 đến nay, các bị can Nhân, Chiến, Thảo và một số đối tượng liên quan đã lập ra các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG..., sau đó phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

