Vụ sàn tiền số ONUS: Các bị can đã huy động hàng tỉ USD

Tối 26.3, Bộ Công an đã phát thông tin chính thức liên quan đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo.



Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế (A04) đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra (A09) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, thành: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nội, TP.HCM phá chuyên án.

Bộ Công an cho hay, đường dây này sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng đã huy động hàng tỉ USD của các nhà đầu tư.

Trong 2 ngày 20, 21.3, nhiều tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng; đã ngăn chặn được việc các đối tượng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản và không để các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.

Căn cứ tài liệu thu được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Vương Vĩnh Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold, và 4 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 290 bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam 1 bị can về tội rửa tiền, quy định tại điều 324 bộ luật Hình sự.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, từ 2018 đến nay, các bị can Nhân, Chiến, Thảo và một số đối tượng liên quan đã lập ra các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG..., sau đó phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ, "tiền ảơ", "tiền mã hóa" với cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập trình tạo ra đồng tiền ảo; phát triển hệ thống để lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo, quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, theo mô hình đa cấp trái phép.

Đồng thời, người dân cũng cần cảnh giác với việc bọn tội phạm lợi dụng vụ án này để lừa đảo "rút tiền hộ", "khôi phục tài khoản".