Cảnh báo tài khoản Facebook mạo danh Báo Thanh Niên để quảng bá tiền ảo

Báo Thanh Niên vừa nhận được thông tin có tài khoản Facebook mang tên "BNC" đăng tải nội dung quảng bá chương trình khuyến mại tiền ảo: "Độc quyền dành riêng cho Việt Nam - nhận ngay 0,25 BNB từ Binance". Đáng chú ý, bài đăng mạo danh Báo Thanh Niên khi cắt, ghép vào măng - sét của Báo Thanh Niên để tăng độ tin cậy, có thể chiếm đoạt thông tin và tài khoản người dùng.

Tài khoản Facebook “BNC” mạo danh Báo Thanh Niên để quảng bá tiền ảo ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Cảnh báo link tải ứng dụng chứa mã độc

Nội dung bài đăng chiêu dụ người dùng click vào đường link, tải ứng dụng và đăng nhập tài khoản để nhận phần thưởng. Để thu hút người dùng, bài đăng còn rao "ưu đãi này chỉ có giới hạn và sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, người dùng hãy nhanh tay đừng bỏ lỡ".

Ngoài tài khoản "BNC", còn có nhiều tài khoản Facebook khác như "BNB Global", "BinaScope" đăng tải nội dung tương tự với cùng thủ đoạn cắt, ghép măng - sét của Báo Thanh Niên vào hình ảnh quảng cáo tiền ảo Binance.

Thủ đoạn này nhằm tạo cảm giác đây là thông tin đáng tin cậy, khiến người dùng mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn của các đối tượng xấu.

Không chỉ tài khoản “BNC”, nhiều tài khoản Facebook khác cũng đăng tải nội dung tương tự để lừa đảo người dùng ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Qua xác minh, Báo Thanh Niên khẳng định đây là thông tin hoàn toàn giả mạo.

Báo Thanh Niên không có bất kỳ hợp tác nào với các nền tảng giao dịch tiền điện tử để thực hiện hoạt động tặng thưởng như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Hơn 24.000 vụ lừa đảo trực tuyến được ghi nhận trong 5 năm qua

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Giám đốc dự án Chống lừa đảo, cho biết tình trạng giả mạo trên mạng xã hội hiện xảy ra rất phổ biến và có xu hướng gia tăng. Các đối tượng thường tạo tài khoản mạo danh cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người quen hoặc người nổi tiếng nhằm lừa đảo người dùng.

Quy mô của loại tội phạm này ngày càng gia tăng và hoạt động ngày càng có tổ chức.

"Theo thống kê của cơ quan chức năng, chỉ riêng trong năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam đã lên tới hơn 6.000 tỉ đồng. Ngoài ra, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 24.000 vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại khoảng 40.000 tỉ đồng", ông Hiếu chia sẻ.

Đáng chú ý, tội phạm mạng hiện còn sử dụng công nghệ AI, deepfake hoặc dữ liệu cá nhân bị rò rỉ để tạo các tài khoản giả mạo có độ tin cậy cao, khiến người dùng rất khó phân biệt thật - giả.

Cảnh giác thủ đoạn mạo danh báo chí để phát tán link lừa đảo

Ông Hiếu cũng nói thêm rằng đa phần những quảng cáo dạng này sẽ dẫn dụ người dùng truy cập vào các trang tải ứng dụng chứa mã độc. Các đường link thường dẫn tới trang tải phần mềm độc hại hoặc trang đăng nhập giả mạo để thu thập thông tin tài khoản. Khi người dùng đăng nhập hoặc cài đặt ứng dụng, dữ liệu cá nhân và tài khoản có thể bị chiếm đoạt.

"Các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo trực tuyến", ông Ngô Minh Hiếu - Giám đốc dự án Chống lừa đảo, chia sẻ.

Trong đó có việc điều tra, triệt phá các đường dây lừa đảo hoạt động trên mạng xã hội; phối hợp các nền tảng công nghệ như Facebook, Google, Telegram để yêu cầu gỡ bỏ tài khoản và nội dung giả mạo. Đồng thời theo dõi, phân tích dữ liệu trên không gian mạng để phát hiện sớm các chiến dịch lừa đảo và cảnh báo người dân.

Ông Hiếu nhấn mạnh bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trên mạng để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Người dùng nên thiết lập các lớp bảo mật như mật khẩu mạnh, xác thực hai lớp (2FA) cũng rất cần thiết nhằm tránh bị chiếm quyền tài khoản và bị kẻ xấu lợi dụng.

Trong trường hợp phát hiện các tài khoản mạo danh cơ quan báo chí hoặc tổ chức uy tín để phát tán thông tin sai sự thật, người dùng nên báo cáo (report) với nền tảng mạng xã hội và thông báo với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, tránh gây thiệt hại cho cộng đồng.

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn giả mạo cơ quan báo chí, tổ chức uy tín để đăng tải các thông tin quảng bá tiền ảo hoặc chương trình tặng thưởng nhằm lừa người dùng truy cập các đường link độc hại.

Theo thượng tá Kim, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý ham lợi hoặc thiếu cảnh giác của người dùng để dụ dỗ cài đặt ứng dụng chứa mã độc hoặc đăng nhập vào các trang web giả mạo, qua đó chiếm đoạt tài khoản và dữ liệu cá nhân.

"Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin, không truy cập các đường link lạ, đồng thời chỉ tải ứng dụng từ các kho chính thức để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng", thượng tá Kim lưu ý.