Khởi tố Vương Lê Vĩnh Nhân liên quan sàn tiền số ONUS

Trần Cường
26/03/2026 19:51 GMT+7

Cơ quan điều tra xác định ông Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số, cùng đồng phạm đã tạo lập, phát hành, bán các đồng tiền mã hóa cho nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt tài sản thông qua sàn tiền số ONUS.

Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, A09 Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý HanaGold, và 4 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 290 bộ luật Hình sự.

A09 cũng khởi tố, bắt tạm giam 1 bị can về tội rửa tiền, quy định tại điều 324 bộ luật Hình sự.

Bước đầu, A09 xác định, từ 2018 đến nay, ông Nhân cùng đồng phạm đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG… sau đó phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền số ONUS.

Để tạo niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, ông Nhân chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật và thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả nhằm thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, A09 thông báo ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ cơ quan này tại số 10 Trần Kim Xuyến (P.Yên Hòa, Hà Nội) hoặc điều tra viên Lê Đình Lộc theo số điện thoại 0692209027 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Sàn tiền số ONUS, Nami đóng rút tiền, nhà đầu tư Việt 'ngồi trên đống lửa'

ONUS và Nami là những sàn tiền số quen thuộc ở Việt Nam nhưng không được cấp phép bất ngờ không thể truy cập, đóng chức năng nạp/rút tiền tự động khiến nhà đầu tư hoang mang trước nguy cơ mất trắng số tài sản.

