Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao Công an Long An truy tìm Diễm My?

Chiều 16.5, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tìm cô gái tên Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ số 15/2, đường số 20, KP.1, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) để phục vụ điều tra vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, liên quan đến 5 người trong Tịnh thất Bồng Lai (191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An).

Về lý do, theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, gia đình Diễm My có đơn cầu cứu, đề nghị sự giúp đỡ từ phía công an để bảo vệ an toàn cho cô gái này. Đồng thời, trong quá trình điều tra vụ án, ngành tố tụng tỉnh Long An cũng xác định Diễm My có liên quan đến hoạt động phạm tội của một số bị can là người sống trong Tịnh thất Bồng Lai.

Thời gian qua, dư luận cho rằng Diễm My đã tạm lánh để sinh con và cha của đứa bé là một trong những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận vì hiện không ai biết được hành tung của Diễm My. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm Diễm My cũng một phần để làm sáng tỏ thông tin này.





Công an tỉnh Long An đề nghị ai phát hiện Võ Thị Diễm My cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra hoặc công an nơi gần nhất để phối hợp.

Diễn biến gần đây của vụ án Tịnh thất Bồng Lai, ngày 12.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can thứ 5 về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bị can thứ 5 là Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ sở hữu và ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An, nơi được bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) đặt tên Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ).

Trước đó, 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai đã bị khởi tố cũng về hành vi trên, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi). 4 bị can này được gia hạn thời gian điều tra đến tháng 6.2022; trong đó Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị tạm giam.