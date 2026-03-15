Vụ 'bài thuốc thảo dược Hoàng Minh Đường': Phải nghiêm trị

Cùng bị bắt với ông Toàn còn có 11 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đơn vị sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường". Dù tên bài thuốc "rất kêu" nhưng theo cơ quan công an thì nó vẫn chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải bài thuốc gia truyền.

Từ tháng 10.2023, ông Toàn tiếp tục câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, rao bán thuốc trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin không đúng sự thật như: thuốc gia truyền 3 đời chữa bệnh xương khớp, cam kết chữa khỏi hoàn toàn, nên nhiều người dân đã tin tưởng mua để sử dụng.

Khi thấy ngày càng có nhiều người dân "dính bẫy" mua thuốc, hai ông Toàn và Tiến đã bàn bạc và thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Toàn làm giám đốc và chia lợi nhuận kinh doanh theo tỷ lệ ông Toàn hưởng 70%, ông Tiến hưởng 30%.

Bị can Hoàng Văn Toàn khai nhận hành vi vi phạm tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trục lợi người bệnh

Hành vi của Hoàng Văn Toàn và toàn bộ vụ việc khiến bạn đọc Thanh Niên bức xúc lên án vì lừa cả những người bệnh.

Bạn đọc Tín Uy viết: "Tôi mua thuốc về đắp, hết 3.600.000 đồng mà không đỡ, nhân viên thì cứ tư vấn phải dùng thêm. May mắn tôi đã bỏ không mua nữa". Nhiều người cùng quan điểm với bạn Trịnh Cường khi kết luận: "Lừa đảo người bệnh là thất đức".

Biển hiệu tự xưng rất hoành tráng treo tại phòng khám của Hoàng Văn Toàn ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Với hành vi nói trên, bên cạnh công tác điều tra của cơ quan công an, nhiều bạn đọc mong muốn hành vi sản xuất hàng giả kiểu này phải được nghiêm trị. Bạn Tienthanh53 viết: "Đề nghị tiếp tục làm triệt để hơn và phạt thật nặng để răn đe".

Còn bao nhiêu "ông lang" dỏm?

Nhiều bạn đọc nêu vấn đề về trách nhiệm của cơ quan quản lý khi để bài thuốc "giả" này bán ra trong nhiều năm trời. BĐ Lại Quang Tấn đặt câu hỏi: "Khâu quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ truyền, trách nhiệm của y tế cơ sở ở đâu?". Bạn Sơn Trancong viết: "Hành nghề như vậy đã mấy năm mà không kiểm tra phát hiện!".

BĐ Sinh Nguyễn Văn đề xuất: "Hiện nay các nền tảng mạng xã hội có rất nhiều quảng cáo bán các loại thuốc, dầu xoa bóp, thảo dược..., được ghi là bài thuốc cổ truyền để lừa đảo. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền nên có chính sách quản lý chặt chẽ, tránh thiệt hại cho người tiêu dùng. Nên có án phạt thật nặng và nghiêm khắc để răn đe".

BĐ Nguyễn Đình Cự hành nghề Đông y bày tỏ thực trạng: "Làm Đông y có thể giàu chậm nhưng thất đức thì mất nghề rất nhanh". Trước thực tế trên, bạn Kim Hiền Nguyễn khẩn thiết đề nghị: "Còn rất nhiều "ông lang" thất đức nữa, mong công an và Bộ Y tế tiếp tục vào cuộc".