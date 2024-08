Vụ bằng tốt nghiệp THPT của thượng tọa Thích Chân Quang: Bộ GD-ĐT đang khẩn trương xác minh

Trưa 13.8, trao đổi với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết liên quan việc các thông tin liên quan tới bằng tốt nghiệp THPT của ông Vương Tấn Việt (tức thượng tọa Thích Chân Quang) không được lưu trong hồ sơ của Sở GD-ĐT TP.HCM, Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý chất lượng tổng hợp thông tin và tham mưu cho lãnh đạo Bộ GD-ĐT việc xử lý.

Thượng tọa Thích Chân Quang (giữa) trong lễ nhận bằng tiến sĩ của Trường ĐH Luật Hà Nội cấp HLU

Tuy nhiên, các thông tin chủ yếu sẽ do Vụ GD ĐH là đầu mối tập hợp, do sự việc xuất phát từ văn bằng tiến sĩ do Trường ĐH Luật Hà Nội cấp cho ông Vương Tấn Việt. "Cục đang lắng nghe từ các bên liên quan, hiện vẫn trong quá trình tiếp nhận thông tin. Sau đó sẽ có báo cáo lên lãnh đạo Bộ GD-ĐT. Việc này đang được tiến hành rất khẩn trương", vị lãnh đạo cho biết.

Còn một đại diện Trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, hiện nhà trường chưa có văn bản nào báo cáo về nội dung liên quan về văn bằng tốt nghiệp THPT của ông Vương Tấn Việt. Việc nghi ngờ bằng tốt nghiệp THPT của ông Vương Tấn Việt là bằng giả, hiện nhà trường cũng mới chỉ nghe thông tin từ dư luận xã hội chứ chưa nhận bất kỳ thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng.

"Về nguyên tắc, khi nào có văn bản chính thức của cơ quan quản lý thì trường sẽ thực hiện các quy trình theo quy định của Bộ GD-ĐT. Nếu trong trường hợp ông Vương Tấn Việt sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả thì các đơn vị đã cấp các văn bằng cao cho ông Vương Tấn Việt sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của Bộ GD-ĐT về quản lý văn bằng chứng chỉ", vị đại diện này cho biết.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ về việc xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt.

Theo đó, ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở GD-ĐT; không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6.6.1989 của Sở GD-ĐT TP.HCM.