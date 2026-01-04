Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại: Lời khai ban đầu của nghi phạm

Gia Bách
Gia Bách
04/01/2026 17:08 GMT+7

Liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án giết người. Nghi phạm là thiếu niên 16 tuổi cũng có lời khai lần đầu.

Ngày 4.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án giết người liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại tại xã Cái Đôi Vàm. Nghi phạm trong vụ án là H.A.K (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm) cũng có lời khai lần đầu.

Tại cơ quan điều tra, H.A.K khai nhận có quen biết với nạn nhân là V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7, ở Phú Tân). Trước đó, K. mượn của nạn nhân 300.000 đồng rồi sau đó lấy lý do trả tiền để hẹn gặp. 

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại: Lời khai ban đầu của nghi phạm- Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi bị sát hại

ẢNH: CTV

Khoảng 16 giờ ngày 1.1.2026, nạn nhân chạy xe đạp điện đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân để nhận tiền. Sau khi trả lại tiền, K. tiếp tục rủ nạn nhân đi cùng với lý do đòi tiền một người tên Khoa đang nợ và hứa nếu lấy được sẽ cho nạn nhân 4 triệu đồng. Tin lời, bé gái đồng ý đi theo.

K. chở nạn nhân đến đoạn đường bê tông vắng dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm. Tại đây, K. thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân và bị chống cự. Lo sợ nạn nhân nói lại sự việc với gia đình, K. lấy dao mang theo trong cốp xe gây án, sau đó đẩy thi thể nạn nhân xuống vuông tôm của người dân.

Sau khi gây án, nghi phạm vứt bỏ điện thoại và một số đồ đạc của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. 

Theo nguồn tin, trước mắt, cơ quan điều tra khởi tố vụ án giết người. Khi có kết quả giám định liên quan, các bước tố tụng tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

Như Thanh Niên thông tin, sáng 2.1.2026, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm, phát hiện thi thể một bé gái nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. 

Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân có nhiều vết thương trên người, có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông tôm.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm là H.A.K, đang làm thuê cho một chủ tàu cá ở địa phương, nên mời lên làm rõ. Với chứng cứ không thể chối cãi, đến tối 2.1, K. nhận tội sát hại bé gái. 

