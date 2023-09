Vụ bé gái 14 tuổi mang thai: Xem xét xử lý hành vi tổ chức tảo hôn

Liên quan vụ bé gái L.N.G (14 tuổi) mang thai 8 tháng, ngày 13.9, tin từ Viện KSND TX.Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vũ Văn An (33 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TX.Long Mỹ) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Chủ bài viết trên Facebook kêu gọi giúp đỡ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an TX.Long Mỹ cũng đang tích cực phối hợp để thu thập tài liệu, chứng cứ, nhằm xem xét, xử lý nghiêm những người có liên quan đến hành vi tổ chức tảo hôn cho An và G. (nếu có) theo quy định.

Theo xác minh ban đầu, khoảng tháng 2.2022, G. và mẹ đến nhà cậu ruột của An chơi (ở P.Bình Thạnh, TX.Long Mỹ). Tại đây, G. và An quen biết, nảy sinh tình cảm nam nữ. Khoảng 1 tháng sau, gia đình hai bên biết sự việc nên tổ chức "bữa cơm ra mắt" cho cả hai chung sống. Trong quá trình sống chung tại nhà cậu của An, dù biết rõ G. mới 14 tuổi nhưng An vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục với G. nhiều lần.

Sau đó, cậu của An không cho An và G. sống chung nhà nữa nên cả hai đi làm nghề lượm ve chai, ở tạm trong một nhà trọ tại P.Thuận An, TX.Long Mỹ. Từ thời điểm này, mẹ G. bỏ đi đâu không rõ.

Tháng 3.2023, G. phát hiện mình mang thai. Đến tháng 6.2023, giữa An và G. phát sinh mâu thuẫn nên G. bỏ đi đến địa bàn P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long. Tại đây, việc G. mang thai được một người quen phát hiện và đăng tải sự việc lên mạng xã hội Facebook.