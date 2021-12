Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang khai gì với công an?

Ngày 28.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về tội “hành hạ người khác”. Trang là bị can đã bạo hành làm bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong hôm 22.12.

Theo lời khai, Trang có quan hệ tình cảm với ông Th. (cha của cháu A.), cả 3 cùng sinh sống tại căn biệt thự cao cấp tại P.22 (Q.Bình Thạnh) từ đầu năm 2021. Qua thời gian dài sinh sống, Trang nhiều lần đánh đập bé gái gây nên nhiều vết bầm trên người. Cụ thể, Trang dùng roi mây để “răn dạy” cháu A. và tiếp tục dùng gậy gỗ đánh đập khi roi mây gãy.

Đến ngày 22.12, cháu A. học bài online, quá trình dạy học Trang nhiều lần đánh cháu A. vì cháu làm bài sai. Đến trưa cùng ngày, cháu A. than mệt và vào phòng nghỉ, có nôn ói. Thấy vậy Trang liên lạc cho ông Th. về nhà xem xét.

Ông Th. về nhà, ôm cháu A. vào nhà tắm để cháu nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe cháu có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tuy nhiên cháu A. đã tử vong sau đó.





Theo Công an Q.Bình Thạnh, kết quả pháp y cho thấy cháu A. bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm cũ, mới khác nhau. Qua khám nghiệm căn hộ nơi xảy ra vụ việc, công an còn phát hiện cây lau sàn bị gãy và bảng danh sách công việc mỗi ngày phải thực hiện của cháu A. Người dân sống gần căn hộ này còn cho biết thời điểm trước xảy ra vụ việc có nghe tiếng trẻ nhỏ khóc do bị đánh trong căn hộ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Trang có dấu hiệu bạo hành cháu A. và ra quyết định bắt khẩn cấp vào ngày 24.12 vừa qua. Đến nay khi có đủ bằng chứng phạm tội, cơ quan công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.

Liên quan vụ bé gái 8 tuổi tử vong, Công an Q.Bình Thạnh cũng làm việc với ông Th., nếu xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.