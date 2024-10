Vụ bị hành hung nghi do làm thơ đăng Facebook: Trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền nói gì?

Như Thanh Niên đã thông tin, gia đình ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, trú thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) đã gửi đơn trình báo Công an H.Lệ Thủy về vụ việc bị người khác hành hung, cố ý gây thương tích và gây mất an ninh trật tự.



Theo đơn, vào tối 10.10, có một nhóm người lạ mặt khoảng 7 - 8 người đi 2 ô tô ập vào nhà và hành hung ông Ngô Văn Lư và bà Ngô Thị Mai (54 tuổi, vợ ông Lư) khi họ đang ăn cơm tối cùng đứa cháu 6 tuổi. Ông Lư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với nhiều chấn thương. Công an H.Lệ Thủy cũng đã triệu tập 7 người liên quan (đều ở thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy) lên làm rõ.

Bài thơ ông Lư đăng trên Facebook ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo người nhà ông Lư, nguyên nhân vụ việc là vào ngày 9 và 10.10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền, do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc các đội bóng khiếu nại Ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Chính vì thế, ông Lư đã làm thơ đăng Facebook, nội dung kể về giải bóng chuyền này.

Con ông Lư cho rằng xuất phát từ bài thơ này, nhóm người kia đã đến tận nhà đánh ông phải nhập viện.

Vụ bị hành hung sau bài thơ đăng Facebook: Trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền nói gì?

Để làm rõ thêm nguyên nhân sâu xa của vụ việc, PV Thanh Niên đã liên lạc với ông Nguyễn Quang Kiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy, Trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền nông dân xã Ngư Thủy (diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.10).

Theo ông Kiền, giải bóng chuyền do Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức diễn ra suôn sẻ ở vòng loại, nhưng đến vòng tứ kết (gồm 8 đội) diễn ra sáng 10.10 thì có sự cố. Theo lịch thi đấu đã công bố từ ngày khai mạc, đội nhất bảng này sẽ đánh với đội nhì bảng kia. Tuy nhiên, khi đội của Chi hội nông dân thôn Liêm Tiến được sắp xếp thi đấu trận đầu tiên của buổi sáng 10.10 thì đội này không chịu, muốn được đánh trận thứ 2 và thứ 3 diễn ra sau đó.

"Cuộc tranh cãi rất ồn ào, kéo dài trong hơn 1 tiếng đồng hồ và có dấu hiệu mất an ninh trật tự. Phía công an xã cũng đã phải can thiệp. Vì thấy không an toàn nên các đội và bà con đã tự giải tán. Giải đấu cũng coi như đổ vỡ từ đây", ông Kiền nói.

Nhóm người xông vào nhà ông Lư ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cũng theo ông Kiền, chiều 10.10, Ban tổ chức đã ngồi lại với các đội lọt vào tứ kết và thông báo dừng giải đấu, mong bà con thông cảm và cũng thôi bàn luận, thông tin gì thêm. "Tôi cũng không ngờ là cớ sự lại thành ra thế này, đến mức có người bị đánh nhập viện", ông Kiền ngao ngán.

Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Dĩnh, Phó chủ tịch UBND xã Ngư Thủy, cũng cho biết địa phương đã nắm được sự việc. Theo ông Dĩnh, nguyên nhân của vụ hành hung là do mâu thuẫn bộc phát.

"Sau khi giải đấu bị đổ vỡ thì các đội về tổ chức ăn uống tại các thôn của mình. Có thể lúc này, có người đọc được bài thơ trào phúng của anh Lư nên mới sinh chuyện", ông Dũng nói.