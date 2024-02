Vụ cháy nhà làm 3 mẹ con tử vong: Hỗ trợ gia đình nạn nhân 328 triệu

Chiều 1.2, ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) cho biết, chiều cùng ngày, Phòng GD-ĐT H.Vĩnh Bảo đã vận động giáo viên và học sinh trong huyện ủng hộ 250 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Hữu Duân (42 tuổi, quê H.Thái Thụy, Thái Bình) có vợ và 2 con nhỏ tử vong trong vụ cháy nhà xảy ra vào sáng cùng ngày tại thôn 2, xã Cổ Am.

Hiện trường vụ cháy nhà tại thôn 2, xã Cổ Am, H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) khiến 3 mẹ con chị Phạm Thị Xoan tử vong vào sáng 1.2.2024 GIANG LINH

Ngoài ra, UBND TP.Hải Phòng hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, UBND H.Vĩnh Bảo hỗ trợ 30 triệu đồng, UBND xã Cổ Am hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 3 triệu đồng, Công ty Mai táng Hải Phòng hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng cho các nạn nhân.

Vào khoảng 2 giờ 30 ngày 1.2, ngôi nhà cấp 4 mà vợ chồng anh Duân, chị Xoan thuê của ông Hoàng Đình Tíu ở thôn 2 (xã Cổ Am) để sinh hoạt và làm quán bán cháo bất ngờ bốc cháy. Thời điểm cháy, anh Duân không có nhà; trong nhà có chị Xoan cùng 3 người con đang ngủ, gồm: Nguyễn Phạm Thùy Tr. (16 tuổi), Nguyễn Hữu Thành Đ. (8 tuổi) và Nguyễn Phạm Ngọc D. (6 tuổi).

Phát hiện cháy nhà, cháu Tr. đã liều mình chạy thoát ra ngoài đám cháy và bị bỏng ở vùng mặt; còn chị Xoan và 2 con nhỏ bị mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Hải Phòng điều động 2 xe chữa cháy cùng hơn chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an H.Vĩnh Bảo và Công an H.Tiên Lãng dập lửa, ứng cứu.

Đến 3 giờ 45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khi lực lượng chức năng tiếp cận vào bên trong nhà thì 3 mẹ con chị Xoan đã tử vong.

Được biết, gần đây, vợ chồng anh Duân, chị Xoan đến thuê nhà tại xã Cổ Am (H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) vừa để ở vừa bán cháo. 3 người con của nạn nhân đang nhập học tại các trường trên địa bàn H.Vĩnh Bảo.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây cháy nhà là do chập điện.

Công an H.Vĩnh Bảo đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng làm rõ vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong.