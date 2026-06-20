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Thời sự Pháp luật

Vụ chém người khi thắc mắc tiền gửi xe: Nghi phạm chính ra đầu thú

Trần Cường
Trần Cường

Sau 5 ngày bỏ trốn, nam bảo vệ chém trọng thương tài xế và truy sát một nạn nhân khác tại chung cư New Horizon (Hà Nội) đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ tài xế bị bảo vệ chung cư chém vì mâu thuẫn phí gửi xe, chiều 20.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, nghi phạm Nguyễn Văn Minh (20 tuổi, trú xã Tiên Đồng, Nghệ An) đã ra đầu thú.

Nguyễn Văn Minh được xác định là người dùng hung khí chém trọng thương tài xế và cầm dao truy sát một nạn nhân khác tại chung cư New Horizon (P.Vĩnh Tuy, Hà Nội). Sau khi gây án, Minh bỏ trốn.

Vụ chém người khi thắc mắc tiền gửi xe: Nghi phạm chính ra đầu thú- Ảnh 1.

Thời điểm Minh cầm hung khí truy đuổi nạn nhân

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ việc này, Công an Hà Nội trước đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 bảo vệ của chung cư New Horizon về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Vũ Anh Dũng (54 tuổi, P.Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Trung Hiếu (18 tuổi, P.Tương Mai, Hà Nội) và Nguyễn Việt Hoàng (19 tuổi, xã Thịnh Minh, Phú Thọ).

Trước đó, tối 14.6, ông T.M.H (42 tuổi, trú P.Cầu Giấy, Hà Nội) cùng vợ và 2 con đến nhà một người quen ở chung cư New Horizon. Tài xế N.M.D là người lái ô tô chở gia đình ông H. và gửi xe ở hầm chung cư này.

Khi ra về, anh D. được báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng. Thấy không thỏa đáng, anh D. không trả tiền.

Từ mâu thuẫn này, tài xế D. và ông H. xảy ra mâu thuẫn với một số người được cho là bảo vệ hầm chung cư. Quá trình lời qua tiếng lại, nhóm người này lao vào hành hung, dùng hung khí tấn công khiến anh D. bị thương.

Ông H. vào can ngăn cũng bị truy đuổi, đánh gây thương tích.

Ông H. cho biết, quá trình xô xát, ông bị chấn thương phần mềm, phải khâu 3 mũi ở vùng đầu. Còn tài xế D. bị gãy ngón tay, vùng đầu cũng bị khâu nhiều mũi.

Ngoài ra, cả 2 người còn bị nhiều thương tích phần mềm khác trên cơ thể.

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