Vụ Chi Dân, An Tây bị bắt: Thiếu trách nhiệm khi là người nổi tiếng

Nhiều người cho rằng đây là cái giá phải trả của Chi Dân khi không biết giữ mình trước cám dỗ Ảnh: Công an cung cấp

Như Thanh Niên thông tin, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân và Nguyễn Đỗ Trúc Phương về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, riêng người mẫu An Tây còn bị khởi tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vụ việc nhóm người nổi tiếng này có liên quan đến ma túy từng gây xôn xao dư luận.

Nhiều cư dân mạng cho rằng khi đã may mắn nhận được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả, nhưng người nổi tiếng không biết giữ mình thì quá đáng trách. Với trường hợp của Chi Dân hay An Tây, có ý kiến đánh giá sự nghiệp nghệ thuật của họ dường như bị hủy hoại vì scandal chấn động này.

Một tài khoản bình luận: “Sự nghiệp những người này xem như “game over". Mấy người này làm tôi cảm thấy thất vọng”. Người xem khác bày tỏ quan điểm: “Sau những tấm ảnh, những câu chuyện tốt đẹp trên mạng, thì đó mới là cuộc sống của họ. Đừng thần tượng hoặc fan cuồng ai cho đỡ sợ, đỡ bất ngờ”. Một người xem nêu quan điểm: “Ai thần tượng được những người này chứ tôi thì chịu, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ”.

An Tây từng vướng nhiều ồn ào trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy Ảnh: Công an cung cấp

Nhiều người cho rằng vụ việc này sẽ là bài học để người nổi tiếng, đặc biệt là những gương mặt trẻ phải biết giữ mình trước cám dỗ trong xã hội. Bởi theo cư dân mạng, người của công chúng còn là những người được khán giả thần tượng nên vô tình trở thành gương xấu cho thế hệ trẻ. Do đó, trách nhiệm của người nổi tiếng không hề đơn giản.

Một cư dân mạng chia sẻ: “Bắt vào tù thì hối hận không kịp, giết chết sức khỏe, bị bắt bị mất hết nghiệp, gia đình bên ngoài khổ đau... Anh em nhìn gương mà thay đổi”. Người xem khác thẳng thắn: “Tuổi này còn trẻ gì nữa. Tuy thích giọng hát nhưng tôi vẫn muốn luật pháp xử lý nghiêm vụ này để mang tính răn đe”. Một người dùng mạng xã hội ý kiến: “Như vậy thì chịu thôi chứ trách ai được. Chi Dân sáng tác, hát đều tốt mà dính vào tệ nạn là dở rồi. Có tài mà không biết giữ mình”.

Trước Chi Dân, An Tây… một số người nổi tiếng cũng vướng tù tội vì liên quan đến ma túy, điển hình là diễn viên Hữu Tín, Châu Việt Cường… Từ vụ việc, nhiều cư dân mạng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng trong chuyện việc tuân thủ quy định của pháp luật để làm gương. Một người xem nêu quan điểm: “Người nổi tiếng mà không biết giữ mình thì không đáng để được thần tượng. Thế này thì làm gương xấu cho giới trẻ à”. Một người xem chia sẻ: “Sao nhiều người nổi tiếng lại cứ chui đầu vào ma túy nhỉ, nhiều người mơ ước được nổi tiếng mà không được, còn họ có mà không biết giữ”.