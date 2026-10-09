Vụ chiếc Mercedes bị cào xước, vì sao chủ xe chỉ được nhận bồi thường 671.000 đồng?

TAND khu vực 4 - Hà Nội mới đây phát hành bản án sơ thẩm liên quan đến vụ cào xước chiếc ô tô Mercedes-Benz GLC200 đậu trước cổng nhà, từng gây xôn xao dư luận.

Bị cáo Mai Thị Bích Vân (65 tuổi, trú tại Hà Nội) bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đáng chú ý, quá trình giải quyết vụ án, chủ xe yêu cầu bị cáo bồi thường 470 triệu đồng, song tòa chỉ chấp nhận hơn 6,8 triệu đồng, gồm 671.000 đồng bồi thường trực tiếp cho chủ xe và phần còn lại cho bên bảo hiểm.

Chiếc Mercedes bị cào xước trong vụ án ẢNH: B.N

Chủ xe đòi bồi thường 470 triệu, tòa xác định chỉ hơn 6,8 triệu

Theo bản án, sau khi chiếc Mercedes bị cào xước, chị N., chủ xe, yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa hơn 116 triệu đồng (theo báo giá của hãng).

Chị N. cũng trình bày đã ký hợp đồng cho thuê chiếc Mercedes, đáng lẽ phải bàn giao xe nhưng vì xảy ra sự việc nên chiếc xe bị cơ quan công an tạm giữ phục vụ điều tra, không thể thực hiện hợp đồng.

Do đó, chủ xe cho rằng mình bị thiệt hại 35 triệu đồng mỗi tháng, trong bảy tháng, tổng cộng 245 triệu đồng.

Ngoài ra, bị hại còn yêu cầu bồi thường hơn 5,2 triệu đồng chi phí thuê xe công nghệ trong những ngày không có phương tiện sử dụng, cùng đó là 100 triệu đồng do chiếc xe bị giảm giá trị.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo gây thiệt hại là hơn 6,8 triệu đồng.

Chị N. mua bảo hiểm vật chất cho chiếc xe. Hợp đồng bảo hiểm cho thấy khách hàng chịu 20% chi phí sửa chữa và 500.000 đồng phí vụ việc, phần còn lại do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả theo thỏa thuận.

Thực tế, chị N. cùng bảo hiểm đã đưa ô tô đến Công ty An Du để sơn lại nhiều vị trí của xe. Tổng chi phí sửa chữa hết 8,2 triệu đồng. Trong đó, chị N. chi trả 2 triệu đồng, phía bảo hiểm thanh toán 6,2 triệu đồng.

Căn cứ tình tiết trên, tòa buộc bị cáo bồi thường 6,2 triệu đồng cho bảo hiểm, và hơn 671.000 đồng bồi thường trực tiếp cho chị N.

Các yêu cầu bồi thường khác của chủ xe không được chấp nhận do không có căn cứ.

Cào xước xe vì đậu trước cổng nhà

Bản án xác định tối 18.1, chị N. lái chiếc Mercedes-Benz GLC200 đến khu nhà ở ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, cùng con trai đi ăn gần đó.

Chị N. đỗ ô tô trước cổng nhà bị cáo Vân. Khu vực này không có biển báo cấm dừng, đỗ xe.

Một lúc sau, bị cáo cùng chồng và con gái đi về. Thấy chiếc ô tô đỗ giữa cổng, hai bên cánh cổng nhà mình chỉ còn những khoảng trống hẹp, khiến việc đưa xe máy ra ngoài gặp khó khăn, bị cáo bực tức.

Bị cáo dùng chùm chìa khóa nhà gạch nhiều nhát vào cánh cửa xe, dùng tay bẻ gương chiếu hậu, đập một lần vào kính cửa phía trước nhưng không gây hư hỏng…

Khoảng 21 giờ 20, chị N. quay lại lấy xe thì phát hiện ô tô bị dán giấy, gương chiếu hậu bị bẻ và nhiều vị trí trên thân xe xuất hiện vết cào xước.

Chủ xe bóc hai tờ giấy rồi điều khiển xe rời đi. Do trời tối, không chú ý phía trước có chậu cây cảnh, chị N. va vào hai chậu cây được đặt trước đầu ô tô, sau đó đến công an trình báo.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Vân là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Song, một phần nguyên nhân xuất phát từ việc chị N. đậu xe trước cổng, gây khó khăn cho việc ra vào của gia đình bị cáo.

Do vậy, tòa tuyên mức án và trách nhiệm bồi thường như đã nêu.