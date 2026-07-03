Vu Chính đáp trả trước cáo buộc ép diễn viên gửi ảnh nóng đổi vai diễn

Theo Sohu, làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin nhà sản xuất, biên kịch lừng danh Vu Chính bị tố dùng quy tắc ngầm. Cụ thể, một nam TikToker đã đăng tải các ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện được cho là với Vu Chính, trong đó có nội dung yêu cầu diễn viên phải gửi ảnh nóng để đổi lấy vai diễn.

Trưa 2.7, Vu Chính đã có động thái đáp trả đanh thép trên trang cá nhân. Vu Chính khẳng định các đoạn tin nhắn đang lan truyền trên mạng hoàn toàn là giả mạo nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của anh.

“Tất cả các buổi tuyển chọn diễn viên cho các dự án phim do cá nhân tôi biên kịch hoặc sản xuất đều được thực hiện công khai qua các kênh chính thức của đoàn phim. Những diễn viên đủ điều kiện sẽ được hẹn gặp trực tiếp để thử vai cùng tôi và đạo diễn chính. Chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi, khi gặp ứng viên đặc biệt, tôi mới sử dụng tài khoản chính thức của mình để trao đổi. Nếu có ai chủ động liên hệ với bạn dưới danh nghĩa tài khoản cá nhân của tôi thì đều là lừa đảo. Đối với hành vi lừa đảo trên mạng, tôi đã báo cảnh sát và sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc, tuyệt đối không khoan nhượng”, Vu Chính nhấn mạnh.

Vu Chính từng bị cắt sóng trong chương trình Sự ra đời của diễn viên 3 khi dính bê bối vào năm 2020 ẢNH: CẮT TỪ CHƯƠNG TRÌNH SỰ RA ĐỜI CỦA DIỄN VIÊN 3

Cùng ngày, Công ty TNHH văn hóa điện ảnh và truyền hình Hoan Nguyệt Đông Dương - công ty quản lý của Vu Chính, cũng đã ra văn bản tuyên bố nghiêm túc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà sáng lập của mình.

Phía công ty lên án gay gắt các hành vi bịa đặt, công kích ác ý từ các blogger. Đồng thời, công ty cảnh báo công chúng về việc xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh nhân viên ê kíp làm phim để thực hiện hành vi lừa đảo trục lợi dưới danh nghĩa "tuyển chọn diễn viên", "vào đoàn phim". Công ty yêu cầu các bên liên quan lập tức gỡ bỏ thông tin sai lệch và tuyên bố đang thu thập chứng cứ để tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết.

Nhà biên kịch thị phi nhưng nhiều phim thành công toàn châu Á

Vu Chính sinh năm 1978, là biên kịch, nhà làm phim nổi tiếng của Trung Quốc. Vốn được mệnh danh là một trong những "biên kịch thị phi" bậc nhất showbiz Trung Quốc. Tên tuổi của Vu Chính luôn gắn liền với những cuộc tranh cãi nảy lửa từ phát ngôn gây sốc cho đến những ồn ào phân vai mập mờ trong quá khứ, đỉnh điểm là vụ việc anh từng bị nam diễn viên Thẩm Thái hành hung tại quán ăn vào năm 2020.

Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận tài năng nắm bắt thị hiếu khán giả cực tốt của vị biên kịch này. Vu Chính chính là "bàn tay vàng" đứng sau hàng loạt tác phẩm cổ trang gây bão toàn châu Á như Mỹ nhân tâm kế, Cung tỏa tâm ngọc, Diên Hy công lược.

Diên Hy công lược đánh dấu sự chuyển mình thành công của Vu Chính, tạo nên cơn sốt không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan rộng ra các quốc gia lân cận. Đây cũng là dự án đưa Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải vụt sáng thành sao. Bộ phim trở thành một trong những “đại bạo” của màn ảnh Trung Hoa.

Hiện tại, vụ việc "mạo danh Vu Chính để ép gửi ảnh nhạy cảm" vẫn đang thu hút sự quan tâm từ dư luận. Nhiều khán giả kỳ vọng cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ để trả lại sự trong sạch cho đoàn làm phim, đồng thời răn đe những chiêu trò lừa đảo tinh vi đang nhắm vào các diễn viên trẻ trong giới giải trí.