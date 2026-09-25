Vụ chủ doanh nghiệp vắng mặt nhiều ngày: BHXH TP.HCM nêu khoản chậm đóng 15 tỉ đồng

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn chiều 24.9, BHXH TP.HCM đã thông tin diễn biến mới liên quan Công ty TNHH Sản xuất thương mại Lợi Hào Việt Nam (ở Cụm công nghiệp Uyên Hưng, phường Tân Uyên, TP.HCM), nơi từng xảy ra vụ "TP.HCM: Chủ doanh nghiệp vắng mặt nhiều ngày, hơn 500 công nhân hoang mang" đăng trên Báo Thanh Niên ngày 23.9.2025.

Theo BHXH TP.HCM, Công ty Lợi Hào Việt Nam đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 20.9.2025. Đến thời điểm hiện tại, số tiền chậm đóng BHXH của doanh nghiệp này vẫn còn hơn 15 tỉ đồng (không thay đổi so với số tiền chậm đóng đến tháng 9.2025).

Căn cứ thời gian hoàn thành nộp tiền của công ty, cơ quan BHXH đã thực hiện chốt sổ cho 1.632 trường hợp theo quy định tại Nghị định 158/2025/NĐ-CP ngày 25.6.2025.

Công ty Lợi Hào Việt Nam đã ngừng hoạt động từ ngày 20.9.2025 khi chủ doanh nghiệp vắng mặt ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 198 trường hợp chưa được chốt sổ. Lý do là công ty báo tăng lao động trong các tháng 7, 8 và 9.2025, nhưng thời điểm này phía công ty chưa nộp tiền nên chưa đủ điều kiện chốt sổ đến tháng nộp tiền theo quy định.

BHXH TP.HCM tiếp tục phối hợp xử lý

BHXH cơ sở Tân Uyên đã phối hợp với các ngành thuộc UBND phường Tân Uyên tổ chức phát sổ (tờ rời quá trình đóng BHXH) cho người lao động.

Đến nay, tổng số tờ rời chốt sổ đã phát là 1.597/1.632. Còn 25 người lao động chưa đến nhận. BHXH cơ sở Tân Uyên đã niêm yết danh sách tại công ty và thông báo để người lao động đến trụ sở BHXH cơ sở Tân Uyên nhận sổ BHXH.

BHXH TP.HCM cho biết cơ quan này tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để xử lý trường hợp người sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật, hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền có mặt tại công ty.

Việc này nhằm đảm bảo giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định.