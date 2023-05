Vụ chủ tiệm quần áo bị sát hại: Nghi phạm từng đi tù vì tội giết người lúc 14 tuổi

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Trung Thoại (23 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.



Công an khám nghiệm hiện trường vụ án NGUYỄN LONG

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 19.5, Thoại đến tiệm quần áo (không phải vựa trái cây) trên QL56, đoạn thuộc xã Kim Long, H.Châu Đức, dùng dao đe dọa bà N.T.B.T (chủ tiệm) với ý định cướp tài sản.

Bà T. chống đối liền bị Thoại kéo vào nhà vệ sinh của tiệm quần áo rồi cắt cổ. Nghe tiếng bà T. kêu cứu, các con của nạn nhân chạy đến thì Thoại lên xe máy BS 72K3 - 3310 trốn thoát.

Lúc này, Tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ trên QL56, cách hiện trường vụ án hơn 100 m, nghe tiếng người dân truy hô cướp nên nổ súng chỉ thiên, khống chế bắt giữ Thoại.

Giết người lúc 14 tuổi

Năm 2015, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Huỳnh Trung Thoại (lúc này 15 tuổi) 9 năm tù giam về tội giết người và cướp tài sản. Thoại vừa chấp hành xong án phạt tù.

Thoại bị bắt giữ NGUYỄN LONG

Để có tiền tiêu xài, trưa 29.12.2014, Thoại cầm theo dao đến tiệm tạp hóa của chị V.T.T.N. (TP.Vũng Tàu) giả vờ mua thẻ cào điện thoại với mục đích cướp tài sản.

Thoại nói chị N. bán cho một thẻ cào mệnh giá 20.000 đồng. Khi chị N. cúi xuống tủ để lấy thẻ cào liền bị Thoại dùng dao đâm một nhát ngay cổ thì dao gãy lưỡi.

Chị N. kháng cự, liền bị Thoại cầm phần dao còn lại cứa vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Chị N. truy hô, Thoại bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng bị bắt ngay sau đó.

Trong quá trình Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ án Thoại cướp tài sản chị N. thì lúc này Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã liên hệ phối hợp để điều tra vụ án giết người tại xã Long Điền Đông, H.Đông Hải (Bạc Liêu) vào ngày 3.8.2014 mà Thoại là nghi can.

Tại cơ quan điều tra, Thoại khai nhận, ngày 3.8.2014, Thoại cầm một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đến tiệm tạp hóa của chị N.T.D. (xã Long Điền Đông) mua thẻ cào điện thoại giá 20.000 đồng và 50.000 đồng.

Nghĩ Thoại đưa cho mình 100.000 đồng nên chị D. thối lại 30.000 đồng nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Thấy con dao trên tủ, Thoại chụp lấy đâm vào người chị D. 8 nhát với mục đích lấy lại 500.000 đồng. Khi thấy nạn nhân tử vong, Thoại bỏ dao lại hiện trường rồi về nhà.

Đến tháng 11.2014, Thoại từ xã Long Điền Đông về nhà cha ruột của mình ở xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) và gây ra vụ cướp tài sản đối với chị N. thì bị bắt.