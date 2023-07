Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Cựu thiếu tướng nói mình ‘ngu thì phải chịu’

Chiều 19.7, TAND TP.Hà Nội tiếp tục dành trọn thời gian để các luật sư và bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu" đưa ra những lập luận để bào chữa, gỡ tội.

Vụ án "chuyến bay giải cứu", viện kiểm sát xác định, để trốn tránh bị xử lý hình sự, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky, và Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty Blue Sky, đã nhờ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội, tìm người giúp đỡ.

Các bị cáo trong phiên tòa "chuyến bay giải cứu" TRẦN PHAN

Ông Tuấn sau đó kết nối để các bị cáo Hằng và Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 (Cục An ninh điều tra Bộ Công an), nhiều lần gặp nhau tại nhà riêng của ông Tuấn. Do tin tưởng bị cáo Hưng có thể lo lót cho mình không bị xử lý hình sự, các bị cáo Hằng và Sơn đã nhiều lần đưa tiền cho ông Tuấn, với tổng cộng 2,65 triệu USD (tương ứng hơn 61 tỉ đồng), để ông Tuấn đưa cho bị cáo Hưng. Nhưng sau ông Hưng không lo được.

Do đó, các bị cáo Hằng và Sơn bị cáo buộc đã đưa hối lộ, ông Tuấn bị cáo buộc đã môi giới hối lộ, còn ông Hưng bị cáo buộc đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 19 tỉ đồng. Bà Hằng bị đề nghị mức án từ 10 - 11 năm tù, ông Sơn bị đề nghị mức án từ 11 - 12 năm tù, ông Tuấn bị đề nghị mức án từ 6 - 7 năm, còn ông Hưng bị đề nghị mức án từ 19 - 20 năm.

Phạm tội vì thương người

Tại phiên tòa "chuyến bay giải cứu", bị cáo Tuấn cho rằng, bản thân không đăng ký tự bào chữa, tuy nhiên, sau khi nghe phần trình bày của bị cáo Hưng và luật sư trong ngày làm việc hôm qua 18.7, ông cho rằng có những quan điểm rất nặng nề dành cho mình, nên đã xin tự bào chữa để hội đồng xét xử nắm bắt thêm về vụ việc.

Theo cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội, bản thân bị cáo đã ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình, như cáo trạng xác định hành vi môi giới hối lộ và tâm phục, khẩu phục với phán xét của cơ quan điều tra cũng như viện kiểm sát. Ông Tuấn cho rằng, đây là một bản án mà bản thân xuất phát từ tình thương người, tin người nên đã "phạm tội rất đau đớn".

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn TRẦN PHAN

Trình bày thêm, ông Tuấn cho hay, ngay từ khi bị bắt, ông đã có ý kiến trong văn bản rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hằng.

"Tôi cảm ơn cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã làm việc công minh, chi tiết, cụ thể với diễn biến phạm tội và đánh giá đúng vai trò của tôi", ông Tuấn nói, và cho rằng các bị cáo Hằng, Sơn cùng mình đưa tiền cho bị cáo Hưng đều với mục đích đưa hối lộ để giúp các bị cáo Hằng và Sơn không bị khởi tố, nên việc ông Tuấn nhận tội môi giới hối lộ là chính xác.

Bị cáo Tuấn cho hay, ông và bị cáo Hằng chơi với nhau đã hơn chục năm, việc môi giới hối lộ xuất phát từ tình thương bà Hằng. Khi đặt vấn đề với ông Hưng, được ông Hưng đồng ý thì ông Tuấn rất vui, báo ngay với bà Hằng. Sau đó, ông Tuấn sắp xếp cho bà Hằng gặp ông Hưng để tiện trao đổi, liên hệ giải quyết việc sau này.

"Hưng nói tôi là người hướng dẫn Hằng khai là không đúng, tôi không có thẩm quyền và trách nhiệm trong vụ án, không thể nắm được sự việc mà hướng dẫn Hằng khai… Tôi nói Hằng phải xin ý kiến Hưng, nghe theo Hưng hướng dẫn", ông Tuấn trình bày, và cho hay, sau đó ông Hưng đã hướng dẫn bà Hằng viết 7 bản tường trình.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng TRẦN PHAN

Lần thứ 3 gặp mặt, bà Hằng đã chuyển 7 bản tường trình này, ông Tuấn có xem qua sau đó chuyển cho ông Hưng, ông Tuấn không quan tâm và can thiệp. Tuy nhiên, ông Tuấn cho hay, khi làm việc với cơ quan điều tra thì ông Hưng lại không thừa nhận. Đến khi ông được đối chất với ông Hưng tại trại tạm giam thì ông Hưng mới thừa nhận "có tiếp nhận 7 bản tường trình của Hằng và mang về để nghiên cứu, xem xét".

"Quá trình Hằng và Hưng đối chất, Hưng nói Hằng nhận tôi hướng dẫn, có lẽ Hưng đã đe dọa, trấn áp thế nào nên Hằng khai vậy. Hưng có 2 điều tôi rất phục là cách thuyết phục người khác tin mình theo cách rất tự nhiên và thuyết phục người khác theo ý của mình, khả năng này của Hưng rất tốt", ông Tuấn trình bày.

Đồng thời, ông Tuấn cũng cáo buộc bị cáo Hưng đã đe dọa bà Hằng rất khéo léo. Quá trình xét xử, ông Tuấn cũng cáo buộc ông Hưng "ngoặc" cho ông tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng ông khẳng định đây không phải trách nhiệm của mình.

"Tôi ngu thì phải chịu"

Theo ông Tuấn, ngoài những lần bà Hằng gửi ông Hưng tiền cảm ơn, ông Hưng còn đề nghị "chi phí" thêm. Đồng thời, ông Tuấn khẳng định đã đưa toàn bộ số tiền hơn 61 tỉ đồng của bà Hằng và ông Sơn cho ông Hưng, không giữ lại đồng nào. Do đó, viện kiểm sát cáo buộc ông Tuấn đã môi giới hối lộ với số tiền hơn 61 tỉ đồng.

Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo TRẦN PHAN

Ông Tuấn cho rằng mình là người duy nhất không được hưởng tiền trong vụ án "chuyến bay giải cứu" mà phải chịu mức đền bù dân sự lớn nhất.

Đến ngày hôm qua 19.7, anh em, bạn bè của ông Tuấn đã cho vay thêm tiền để vợ ông đi khắc phục hậu quả, đến nay đã khắc phục được hơn 40 tỉ đồng.

"Tôi không hưởng lợi gì mà phải ra toà, phải khắc phục hậu quả hơn 40 tỉ thật sự là rất đau lòng. Nhưng tôi ngu thì phải chịu, sai lầm thì phải chịu, thương người thì phải chịu, quá tin em mình thì phải chịu", ông Tuấn nói, và mong hội đồng xét xử xem xét các khía cạnh để chiếu cố.

Ngoài ra, ông Tuấn cho hay, bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cuối năm 2021, ông Tuấn bị ung thư thực quản, đã mổ nội soi nên mong hội đồng xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" xem xét mức án thấp hơn so với đề xuất của viện kiểm sát, đồng thời, mong được gỡ phong tỏa tài sản để gia đình có tiền trang trải phần vay nợ khắc phục hậu quả.