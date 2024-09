Vụ cô giáo 'xin hỗ trợ cái laptop': 24 học sinh lớp 4/3 nghỉ học sáng nay

Trường tiểu học Chương Dương, Q.1 sáng 30.9 ẢNH: THÚY HẰNG

Sáng nay, 30.9, PV Báo Thanh Niên có mặt tại Trường tiểu học Chương Dương, Q.1, nơi xảy ra vụ việc giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 "xin hỗ trợ cái laptop" theo đúng lịch hẹn trước đó của ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng nhà trường.

Ông Lê Công Minh xác nhận trong sáng nay, có 24 trên tổng số 38 học sinh lớp 4/3 nghỉ học.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, chị Ng., Trưởng ban đại diện phụ huynh lớp 4/3, cho biết chị là một trong số các phụ huynh cho con nghỉ học hôm nay do lo lắng, bất an. "Cho tới sáng nay, 30.9, chúng tôi vẫn chưa hề nhận được bất cứ thông báo nào từ phía nhà trường là đã tạm dừng bố trí đứng lớp với cô H., giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 và phân công giáo viên khác đứng lớp thay, tất cả thông tin chúng tôi chỉ đọc qua các tờ báo. Do đó chúng tôi cũng không biết là ai dạy các con em mình nên chúng tôi bất an, vậy nên chúng tôi đã xin phép cho con nghỉ học", chị Ng. nói.

Tạm ngưng bố trí đứng lớp với giáo viên 'xin hỗ trợ cái laptop'

Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương nói gì?

Ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết liên quan vụ việc, nhà trường đã làm báo cáo, gửi lên lãnh đạo ủy ban, phòng giáo dục và các cơ quan chức năng.

"Nhà trường vẫn đang tiếp tục xử lý rốt ráo sự việc. Trước mắt, thực hiện chỉ đạo của ủy ban, phòng giáo dục, chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm và giảng dạy của cô H. và sẽ mời giáo viên có chuyên môn giảng dạy học sinh lớp 4/3, hiện nay chúng tôi mới chỉ có thể thông tin như vậy", ông Minh nói.

Ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương ẢNH: VŨ ĐOAN

Lý giải lý do chưa thông tin cho các phụ huynh trước đó, để phụ huynh yên tâm đưa con đi học, ông Lê Công Minh nói: "Vì hôm nay vào ngày làm việc, thì mới công bố được quyết định cần thiết. Lát chúng tôi họp nội bộ xong thì sẽ thông tin tới phụ huynh liền, để chiều nay phụ huynh yên tâm cho con đi học liền".

Ông Minh thông tin thêm hiện ở lớp 4/3 đang có một giáo viên giữ lớp đó, hiện nay giáo viên thỉnh giảng đã có mặt ở trường rồi, sau 9 giờ sáng thì cô giáo này sẽ đứng lớp 4/3. Về cô H., nhà trường đã yêu cầu cô làm báo cáo kiểm điểm.

Trả lời câu hỏi của PV "có thông tin cho rằng lãnh đạo nhà trường bao che cho cô giáo, ông nói gì?". Ông Minh khẳng định: "Chúng tôi không bao che, chỉ đang xử lý, xin phụ huynh thời gian để xử lý".

PV Thanh Niên nêu câu hỏi tiếp: Có thông tin cô H. dạy thêm ở ngoài, nhà trường biết không và nếu đúng thì xử lý như thế nào? Ông Minh nói: "Tôi mới biết. Tôi đang cho kiểm tra lại, nếu cô vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định".

Còn trả lời phản ánh của phụ huynh học sinh cho rằng cô H. bán mì tôm, xúc xích, nước ngọt ngay trong lớp cho học sinh vừa làm bài vừa ăn, ông Lê Công Minh nói "việc này đã có báo cáo rồi, lãnh đạo phòng, ủy ban đã thông tin".

Ông Lê Công Minh trả lời báo chí sáng 30.9 ẢNH: VŨ ĐOAN

Quận 1 chỉ đạo xử lý nghiêm

Liên quan vụ việc giáo viên "xin hỗ trợ cái laptop", ngay chiều 28.9, bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM, cho biết quận đã có buổi làm việc với Trường tiểu học Chương Dương và cô giáo liên quan vụ 'xin hỗ trợ cái laptop' trong buổi sáng cùng ngày.

Cô giáo T.P.H đã bị tạm dừng đứng lớp, đồng thời tất cả các khoản tiền cô giáo đã nhận đóng góp từ phụ huynh để mua laptop đã được hoàn trả cho phụ huynh học sinh.

UBND Q.1 đã đề nghị Phòng GD-ĐT tiếp tục theo dõi vụ việc và nắm bắt kỹ hơn, khi nào có thông tin cụ thể sẽ thông tin. Cũng theo lãnh đạo UBND Q.1, đây chỉ là một sự việc cá biệt xảy ra trên địa bàn. Q.1 đã chỉ đạo xử lý nghiêm đồng thời chỉ đạo ban giám hiệu các trường rà soát toàn bộ, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, theo phản ánh của các phụ huynh lớp 4/3 Trường tiểu học Chương Dương, Q.1, TP.HCM, vào ngày họp phụ huynh hôm 14.9, cô H., giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 có xin lớp hỗ trợ cô một laptop (máy tính xách tay - phóng viên) trị giá 4 đến 5 triệu, 1 máy in tài liệu và mỗi tháng 300.000 đồng hỗ trợ cho cô bảo mẫu. Sau đó, phụ huynh có ý kiến là máy in đã mua hồi lớp 3 thì liên hệ cô chủ nhiệm lớp cũ xin lại cho lớp dùng.

Trưa cùng ngày cô có nhắn tin vào group (nhóm) zalo chung (group chỉ có trưởng/phó nhóm mới được quyền gửi tin nhắn - các phụ huynh còn lại chỉ được phép đọc) với các nội dung như "Dạ sau buổi học đầu năm học. PH đã đóng được 29 PH rồi ạ. Hiện tại cô giữ 14.500.000 đ (đồng-PV). Cô đưa cô BM 300k. Cô đóng quỹ KH 500k. Cô giữ 13.700.000 đ. Cô mua cái laptop, còn bao nhiêu cô báo PH. Và cô xin cái laptop này luôn nha PH".

Hay cô có chụp 2 cái hình laptop và báo giá 1 cái 5 triệu rưỡi màu xám và 1 cái giá 11 triệu màu đen. Cô H. nói "cô lấy máy đen 11 triệu chạy dữ liệu nhanh - PH hỗ trợ cô 6 triệu nhé, cô bù vào 5 triệu. Cô cảm ơn PH".

Ngày 16.9.2024, cô lại tiếp tục nhắn với nội dung: "Hôm thứ bảy cô có xin PH hỗ trợ cái máy laptop khoảng 5,6 triệu. Và cô đã mua cái máy 11 triệu thì cô bù vào 5 triệu. Và cái laptop này là của cô. PH có đồng ý không". Sau đó cô tạo bình chọn đồng ý và không đồng ý cho phụ huynh bình chọn vào...

Khi thấy nhiều phụ huynh bấm "không đồng ý" hoặc không ý kiến, cô nhắn trong nhóm lớp: "Đến hiện tại có 26 người đồng ý - 03 PH không đồng ý - Còn 09 PH không ý kiến. Đã có PH không đồng ý thì cô sẽ không nhận nhé PH. Cô tự mua và tự sử dụng. Còn máy in cô cũng tự mua luôn nha PH. Cô không nhận gì của PH cả. Cô chân thành cảm ơn PH".

Vụ giáo viên 'xin hỗ trợ cái laptop' gây xôn xao dư luận ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Còn ngày 17.9.2024, vào lúc khoảng 10 giờ 11 phút, cô nhắn tin tiếp với nội dung: "Tối qua và sáng nay cô đã nhận nhiều tin nhắn và điện thoại của PH năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp. Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận nha PH. Và cô cũng không phải soạn đề cương ôn tập cho các con. Cô thống nhất bài ôn và PH tự ôn ạ. Cô cảm ơn PH. Vậy nha PH".

Tới 10 giờ 22 phút hôm sau, cô nhắn lại: "Tối qua cô có trao đổi với BCH chi hội lớp. Dù cô kg nhận sự hỗ trợ của PH nhg (nhưng - PV) cô vẫn yêu thương và dạy dỗ các con như bình thường. Còn tin nhắn cô cũng xin lỗi vì kg (không- PV) rõ ràng, cô kg soạn đề cương nhưng cô vẫn ôn cho các con trước kỳ thi và PH phải quan tâm theo dõi nhắc nhở các con của mình".

Bên cạnh đó, phụ huynh lớp 4/3 còn đặt các vấn đề như các học sinh kể cô H. còn bán đồ ăn, đồ uống như mì gói, xúc xích, nước ngọt trong lớp học (vừa làm bài vừa ăn, uống), cô sử dụng điện thoại sai mục đích...