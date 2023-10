Vụ công an xã ở Tiền Giang bị tố hành hung người dân: Rút đơn tố giác

Ngày 2.10, ông Nguyễn Tấn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Ninh, H.Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết đã nhận được báo cáo từ Công an xã Bình Ninh kèm theo đơn "Không yêu cầu xử lý" của ông N.V.P (38 tuổi, ngụ ấp Bình Quới Thượng, xã Bình Ninh, H.Chợ Gạo, Tiền Giang). Ông P. là người trước đó tố cáo "công an xã hành hung người dân". Đơn này cũng đồng gửi Công an H.Chợ Gạo.

Trụ sở Công an xã Bình Ninh nằm bên trong khuôn viên trụ sở Đảng ủy, UBND xã Bình Ninh BẮC BÌNH

Theo đơn của ông P., lúc khoảng 20 giờ ngày 20.8, con trai ông là người liên quan trực tiếp đến một vụ đập phá tài sản và bị Công an xã Bình Ninh mời về trụ sở làm rõ thì ông có đến trụ sở công an xã với ý định bảo lãnh cho con về nhà. Tại đây, giữa ông P. và thiếu tá T.Q.T có xảy ra mâu thuẫn. Ông P. bị thiếu tá T. xô ngã. Sau đó, ông có đi bệnh viện điều trị.

Trong thời gian điều trị, đại diện chính quyền và Công an xã Bình Ninh có đến thăm hỏi. Sau khi bình phục, ông P. rút toàn bộ các đơn thưa kiện thiếu tá T.Q.T và tập thể Công an xã Bình Ninh.

Ông Nguyễn Tấn Tài cho sự việc "công an xã bị tố hành hung người dân" liên quan đến Công an xã Bình Ninh và thiếu tá T.Q.T đã gây dư luận không tốt tại địa phương. Mặc dù vụ việc "đã khép lại" những lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bình Ninh cũng đã nhắc nhở lực lượng công an xã cần thận trọng, tiết chế tối đa để tránh gây ra sự hiểu lầm, tạo dư luận không tốt.

Ngoài ra, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Ninh khuyến cáo người dân khi đến trụ sở các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã cần tuân thủ đúng quy định, hướng dẫn.

Công an xã Bình Ninh, nơi xảy ra mâu thuẫn giữa thiếu tá T. và ông N.V.P BẮC BÌNH