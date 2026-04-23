Vụ Công ty AIC: Cà Mau hoãn phiên tòa do yếu tố bất ngờ

Sáng 23.4, TAND tỉnh Cà Mau bất ngờ hoãn xét xử phiên sơ thẩm vụ án đấu thầu liên quan Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) do chưa điều chuyển được bị cáo Hồ Tấn Mạnh, khiến quá trình xét xử chưa thể diễn ra như dự kiến.

Theo thông báo của TAND tỉnh Cà Mau, phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (57 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng các bị cáo khác phải tạm hoãn vào sáng cùng ngày.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang bỏ trốn ẢNH: TƯ LIỆU

Nguyên nhân là bị cáo Hồ Tấn Mạnh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á) chưa được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau điều chuyển về để phục vụ xét xử. Theo thẩm phán, bị cáo Mạnh đang chấp hành hình phạt trong một bản án khác nên chưa thể hoàn tất các thủ tục cần thiết theo kế hoạch.

Vụ án còn có nhiều bị cáo từng giữ vị trí quản lý tại cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, gồm: Phạm Quốc Nam (64 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau); Trần Mạnh Hà (50 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC); Lê Thị Linh Nhung (44 tuổi, cựu nhân viên văn phòng đại diện phía nam của Công ty AIC); Bùi Thị Kim Em (62 tuổi, cựu Phó chánh văn phòng, kiêm Kế toán trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ); Nguyễn Minh Tâm (54 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo việc hình thành nhóm doanh nghiệp "quân xanh" tham gia đấu thầu trên phạm vi cả nước. Thủ đoạn được mô tả là tạo dựng các pháp nhân trong hệ sinh thái để tham gia đấu thầu mang tính hình thức, qua đó hợp thức hóa việc để Công ty AIC trúng thầu.

Trong vụ việc cụ thể tại Bạc Liêu, liên quan gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị cho 3 trạm quan trắc do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, bà Nhàn được cho là đã ủy quyền cho các bị cáo Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung đứng ra triển khai, sử dụng các công ty "quân xanh" nhằm nâng khống báo giá thiết bị.

Không dừng lại ở đó, cáo trạng cho rằng các bị cáo đã điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính các năm 2013, 2014 và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 nhằm hợp thức hóa năng lực tài chính trong hồ sơ dự thầu. Những thông tin không trung thực này bị xác định đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc nâng giá thiết bị được thực hiện thông qua Công ty Thái Bình Dương - đơn vị trong hệ sinh thái Công ty AIC. Công ty này mua thiết bị từ các đơn vị nhập khẩu, sau đó bán lại cho Công ty AIC trước khi Công ty AIC cung cấp cho chủ đầu tư theo hợp đồng đã ký, tạo ra chênh lệch giá.

Công ty AIC còn bị cáo buộc đã cấu kết với Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á để không thực hiện đúng quy trình thẩm định, nhưng vẫn phát hành chứng thư định giá với mức cao hơn giá thị trường. Đây được xem là cơ sở để chủ đầu tư lập hồ sơ đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu với giá cao. Toàn bộ hành vi nêu trên đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng.



