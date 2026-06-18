Vụ Công ty AIC: Cà Mau trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có tình tiết mới

Ngày 18.6, tin từ TAND tỉnh Cà Mau cho biết HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 6 đồng phạm. Lý do trả hồ sơ là phát sinh tình tiết mới cần tiếp tục điều tra, thu thập bổ sung.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (57 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); Hồ Tấn Mạnh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á); Phạm Quốc Nam (64 tuổi, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau);

Trần Mạnh Hà (50 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC); Lê Thị Linh Nhung (44 tuổi, cựu nhân viên Văn phòng đại diện phía nam của Công ty AIC); Bùi Thị Kim Em (62 tuổi, cựu Phó chánh văn phòng, kiêm Kế toán trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ); Nguyễn Minh Tâm (54 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á).

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang bỏ trốn ẢNH: TƯ LIỆU

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, vụ án liên quan gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị cho 3 trạm quan trắc do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư.

Cơ quan công tố cáo buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu nhằm thực hiện hành vi gian lận, không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu để Công ty AIC trúng thầu.

Để thực hiện gói thầu nêu trên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền cho Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái AIC làm "quân xanh", nâng khống các bảng báo giá, phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thẩm định giá cung cấp báo giá của Công ty AIC cùng các công ty liên quan.

Theo nội dung truy tố, các bị cáo đã điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 nhằm bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu.

Viện KSND tỉnh Cà Mau xác định Công ty AIC đã trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,4 tỉ đồng.

Đối với Phạm Quốc Nam, cơ quan công tố cho rằng bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục dự án theo hướng tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, không bảo đảm nguyên tắc công bằng và minh bạch trong đấu thầu.

Theo nội dung truy tố, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, bị cáo Nam không chỉ đạo, kiểm tra đầy đủ quy trình đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Dù gói thầu có giá trị kinh tế lớn, bị cáo không trực tiếp tiếp xúc hoặc chỉ đạo việc tiếp xúc với nhà thầu trong quá trình tham gia đấu thầu.

Trước đó, ngày 23.4, HĐXX đã hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng các đồng phạm do chưa điều chuyển được bị cáo Hồ Tấn Mạnh. Đến ngày 18.5, phiên tòa tiếp tục hoãn do bị cáo Phạm Quốc Nam nhập viện cấp cứu.

Hiện vụ án Công ty AIC đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.