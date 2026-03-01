Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Vụ đâm chết người tình cũ trước mặt con trai ở Đồng Tháp: Hung thủ khai gì?

Thanh Quân
Thanh Quân
01/03/2026 19:00 GMT+7

Thấy người tình cũ quen người mới, Nguyễn Việt Thanh (38 tuổi, ngụ An Giang) đã ra tay đâm nạn nhân nhiều nhát dao trước sự van xin của con trai nạn nhân.

Ngày 1.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Việt Thanh (38 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn, An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Thanh là hung thủ ra tay đâm người tình cũ gây rúng động dư luận những ngày qua.

Vụ đâm người tình cũ ở Đồng Tháp: Hung thủ Nguyễn Việt Thanh khai gì? - Ảnh 1.

Thanh đâm chị N. trước sự chứng kiến và van xin của con trai nạn nhân

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Tại cơ quan công an, bị can khai, đầu năm 2025, Thanh quen chị T.T.N (43 tuổi, ở xã An Phước, Đồng Tháp; đã có một con trai riêng 6 tuổi) và sống chung với nhau như vợ chồng. Đến tháng 11.2025, do thấy không hợp nhau, chị N. cắt đứt quan hệ tình cảm với Thanh nên bị can về xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp sinh sống.

Vụ đâm người tình cũ ở Đồng Tháp: Hung thủ Nguyễn Việt Thanh khai gì? - Ảnh 2.

Nguyễn Việt Thanh tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Kể từ đó, Thanh nhiều lần liên lạc để níu kéo tình cảm nhưng đều bị từ chối. Đến khi biết chị N. có mối quan hệ tình cảm với người khác, tối 24.2.2026, Thanh đến nhà chị N. để hàn gắn nhưng bất thành. Buồn bã, Thanh đi nhậu. Sau khi có hơi men, Thanh lấy 1 con dao cất giấu trong cốp xe và quay lại núp sẵn bên hông nhà chị N.

Nguyễn Việt Thanh khai nhận: "Núp vô đó coi vợ mình như thế nào. Thấy 2 người đó rất là tình tứ. Vợ vừa bước vô chỗ tôi nấp là tôi rút hung khí ra đâm. Vợ bỏ chạy là tôi chạy theo đâm tới luôn. Lúc đó, tôi không kiểm soát được bản thân nữa. Tại vì thấy vợ đi vô nhà với người đó là hết biết trong mình như thế nào rồi. Tôi có nghe đứa nhỏ van xin "Ba ơi, tha lỗi cho mẹ đi", rồi nghe vợ tôi nói là "tha cho em đi anh ơi để em sống em nuôi con" nên cây dao cuối cùng tới vợ là tôi buông ra liền".

Trước sự chứng kiến của đứa con trai 6 tuổi của chị N., Thanh đã ra tay đâm nhiều nhát dao khiến chị N. bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thanh đến Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp đầu thú. Chị N. được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ sát hại người tình cũ do ghen tuông đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.

