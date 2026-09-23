Vụ dân đưa nước mặn vào lâm phần nuôi tôm: UBND xã Khánh An báo cáo gì?

Chiều 23.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, UBND xã Khánh An, tỉnh Cà Mau đã có báo kết quả xác minh việc các hộ dân tự ý đưa nước mặn vào đất lâm nghiệp để nuôi tôm.

64 hộ đưa nước mặn vào lâm phần nuôi tôm với diện tích 202,85 ha

Theo báo cáo, trong tháng 8.2026, UBND xã Khánh An phối hợp Hạt Kiểm lâm U Minh và chính quyền ấp kiểm tra thực tế, rà soát hiện trạng sử dụng đất trên tuyến giáp kênh xáng Minh Hà, đoạn từ cống T13 đến cống T19, thuộc ấp 4, xã Khánh An. Khu vực kiểm tra tại khoảnh 3, 4, tiểu khu 82 và khoảnh 3, 4, tiểu khu 83.

UBND xã Khánh An có báo cáo vụ dân đưa nước mặn vào lâm phần nuôi tôm ẢNH: G.B

Báo cáo cũng thể hiện, người dân tự ý đưa nước mặn vào đất lâm phần để nuôi tôm thực tế có xảy ra, chủ yếu trong giai đoạn 2008 – 2017. Có 64 hộ vi phạm với tổng diện tích 202,85 ha. Trong đó, diện tích 30% đất sản xuất kết hợp là 111 ha; diện tích vượt ngoài 30% đất sản xuất kết hợp là 91,85 ha.

UBND xã Khánh An xác định nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân. Giá trị kinh tế từ hoạt động nuôi tôm cao hơn một số loại hình sản xuất truyền thống như trồng lúa, trồng rừng sản xuất nên các hộ tự ý chuyển đổi hình thức sản xuất để tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Các hộ dân cũng chưa nắm đầy đủ quy định về mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sản xuất, cải tạo mặt bằng, lấy và đưa nước mặn vào khu vực trồng rừng sản xuất. Vì vậy, người dân thực hiện theo nhu cầu thực tế của gia đình nhưng chưa làm đầy đủ thủ tục theo quy định.

Đất nhiễm mặn lâu, cây rừng không phát triển

Theo UBND xã Khánh An, các trường hợp trên đã phát sinh qua nhiều năm trong quá trình sử dụng đất. Đến thời điểm kiểm tra, diện tích và số hộ vi phạm không phát sinh thêm so với trước đây. Tuy nhiên, diện tích đất đã bị nhiễm mặn trong thời gian khá lâu nên việc vận động người dân tiếp tục trồng rừng theo đúng mục đích sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, do cây không phát triển, hiệu quả không cao.

Báo cáo cũng nêu UBND xã Khánh An (cũ) từng phối hợp kiểm lâm địa bàn và các ban, ngành huyện U Minh trước đây lập biên bản, yêu cầu dừng đưa nước mặn vào làm thay đổi mục đích sử dụng đất và quy hoạch, gây ảnh hưởng đến các hộ sử dụng đất đúng mục đích. Dù đã nhiều lần vận động, tuyên truyền, đến nay các hộ dân vẫn chưa chấp hành cải tạo lại đất để thực hiện đúng quy hoạch của xã.

UBND xã Khánh An cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ không tự ý thay đổi hiện trạng, không mở rộng diện tích nuôi tôm hoặc đưa nước mặn vào đất lâm nghiệp; không để phát sinh mới tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích. Đồng thời, sẽ phối hợp Hạt Kiểm lâm U Minh và các cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ, hiện trạng và diện tích sử dụng đất của từng trường hợp.

UBND xã Khánh An sẽ phối hợp các sở, ngành tỉnh tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp điều kiện thực tế và quy định pháp luật, đồng thời xem xét, quan tâm đến sinh kế của người dân.