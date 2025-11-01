Vụ đào tạo y Việt-Đức: Vì sao Trường Phạm Ngọc Thạch vẫn tuyển mới dù phía Đức khuyên dừng?

Trường Đức cho biết đã lưu ý trường Việt ngừng tuyển mới từ năm 2024, song trong nhóm đang bị ảnh hưởng có cả những sinh viên khóa tuyển năm 2024 và 2025 ẢNH: HÀ ÁNH

Hơn một tuần trước, gần 80 sinh viên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) đã nhận tin rằng chương trình đào tạo bác sĩ y khoa Việt-Đức mà các bạn đang học bị dừng lại theo yêu cầu của phía đối tác là ĐH Johannes Gutenberg Mainz (JGU, Đức). Lý do được nêu là "sự thay đổi mang tính hệ thống từ Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hoặc bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo", theo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Được biết, những sinh viên bị ảnh hưởng thuộc khóa tuyển các năm 2023, 2024 và 2025.

Trường Đức nói khóa tuyển năm 2023 là lứa cuối

Thông tin tới Thanh Niên vào đêm 31.10 (giờ Việt Nam), JGU chia sẻ mô hình liên kết đào tạo giữa 2 đơn vị được thực hiện trên cơ sở hợp tác với Viện Khảo thí năng lực y dược Đức (IMPP) - đơn vị cung cấp đề thi. Do đó, khi IMPP thông báo chấm dứt cung cấp đề thi cho các sinh viên Việt Nam từ đầu năm 2028, chương trình hợp tác lập tức bị lung lay.

Thông báo này được đưa ra vào tháng 3.2023, tức hơn 2 năm trước.

Tới tháng 7.2024, do không thể tìm được tiếng nói chung với IMPP, Trung tâm Y khoa ĐH (UM) trực thuộc JGU thông báo chấm dứt thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Thời điểm này, trường Đức cũng lưu ý trường phía Việt Nam rằng không nên tuyển mới, đồng thời cho biết lứa sinh viên cuối thuộc khuôn khổ thỏa thuận là khóa đã bắt đầu học ở khoa Y Việt-Đức (VGFM) thuộc Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào năm 2023.

UM cho biết thêm, các sinh viên đã được nhận vào chương trình liên kết đào tạo trước thời điểm chấm dứt thỏa thuận, tức khóa 2023 trở về trước, "dự kiến vẫn có thể hoàn thành việc học và tốt nghiệp tại Đức miễn là đề thi còn được cung cấp".

Cũng theo JGU, kể từ khi thông báo chấm dứt thỏa thuận, cả hai trường ĐH cũng thảo luận và xem xét nhiều phương án khác để duy trì hợp tác. Tuy vậy, hơn một năm sau - vào tháng 9 - ban kiểm soát của UM chính thức chốt không tìm phương án mới nữa và thông báo cho Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào tháng 10. Do đó, thỏa thuận hợp tác hiện tại sẽ chính thức kết thúc khi khóa tuyển năm 2023 tốt nghiệp, theo JGU.

Để được cấp phép hành nghề ở Đức, sinh viên trường y phải vượt qua 3 kỳ thi quốc gia lần lượt là M1, M2 và M3. Trong đó, M1 gồm phần thi viết và thi vấn đáp, M2 chỉ thi viết, còn M3 là thi vấn đáp và thực hành. Các câu hỏi trắc nghiệm trong hai phần thi viết M1 và M2 đều được cung cấp bởi IMPP, theo nghiên cứu của tác giả Leonard B Jung công tác tại ĐH Ludwig Maximilian München (Đức) và cộng sự công bố vào năm 2023.

Phụ huynh nêu ý kiến và bày tỏ lo lắng về tương lai con em mình tại buổi đối thoại với lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hồi tháng 10 ẢNH: HÀ ÁNH

JGU thông tin thêm, sau khi hoàn thành kỳ thi M2 và đạt chứng chỉ tiếng Đức theo yêu cầu đề ra, sinh viên Việt Nam có thể nộp hồ sơ công nhận kết quả học tập và đăng ký thực hành lâm sàng ở JGU. Những sinh viên này sẽ chính thức tốt nghiệp sau khi vượt qua kỳ thi M3.

Tất cả sinh viên theo diện liên kết đào tạo đều nhận được học bổng từ UM, JGU nói thêm.

Sau 11 năm hợp tác với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, JGU cho biết đã có 28 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại trường. Trong số đó, 22 người tiếp tục ở lại Đức để học chương trình đào tạo chuyên khoa.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói gì?

Trước thông tin phản hồi của phía Đức, sáng nay (1.11), trao đổi với Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết không bàn luận thêm về vấn đề này mà chỉ tập trung giải quyết những tồn tại sau khi ngưng chương trình.

Trước đó, ngày 22.10, trao đổi trong buổi đối thoại với phụ huynh và sinh viên chương trình khoa y Việt-Đức khóa 2023-2024, PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã nêu quan điểm của trường về vấn đề này.

Theo đó, chương trình hợp tác đào tạo bác sĩ y khoa giữa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và JGU được triển khai từ năm 2013. Phía đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình y Việt-Đức kể từ năm học 2024, do thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi và công nhận chương trình y khoa quốc tế của IMPP.

Theo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, quyết định chấm dứt hợp tác được JGU ban hành từ tháng 6.2024, theo đề nghị nội bộ của phía Đức, xuất phát từ các yếu tố IMPP ngừng cung cấp đề M2 sau năm 2027. "Dù Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có nhiều nỗ lực trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình trong thời gian qua. Nhưng tại thời điểm hiện tại, các thay đổi về chính sách từ phía Đức là yếu tố vượt ngoài khả năng điều chỉnh của nhà trường", thông tin trường nêu.

PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại trao đổi với phụ huynh và học sinh trong buổi đối thoại ẢNH: HÀ ÁNH

Về giải pháp với sinh viên đang theo học chương trình, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết toàn bộ sinh viên khóa tuyển sinh 2025 của VGFM được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của trường bắt đầu từ ngày 20.10.2025. Với sinh viên khóa 2023 và 2024, trường tập trung tìm giải pháp để giải quyết cho sinh viên được hoàn thành đúng chương trình đào tạo, theo 3 hướng:

Thứ nhất, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục đàm phán với phía Đức tìm và xây dựng chương trình đào tạo mới để phù hợp với sự chuyển đổi của Đức. Giải pháp này không chỉ giải quyết vấn đề của sinh viên đang học chương trình mà còn giúp mở ra hợp tác mới cho chương trình trong tương lai.

Thứ hai, trường sẽ tiếp tục đàm phán với IMPP tiếp tục cho phép cung cấp đề thi ra ngoài lãnh thổ Đức sau năm 2027 để sinh viên khóa học 2023 và 2024 có thể hoàn thành chương trình học.

Giải pháp thứ ba được thực hiện nếu hai giải pháp trên không thành công. Theo đó, trường sẽ tổ chức cho sinh viên các khóa 2023 và 2024 thi M2 tại Đức. Tuy nhiên, nếu thực hiện giải pháp này sinh viên phải đạt chứng chỉ C1 tiếng Đức. Mỗi năm, kỳ thi này được tổ chức 2 lần tại Đức, nếu thi chưa được lần 1 sinh viên có thể thi lần 2. Trường hợp sinh viên không vượt qua kỳ thi M2 tại Đức và còn trong khoảng thời hạn 12 năm từ ngày trúng tuyển, sinh viên có thể quay về Việt Nam để hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ trong nước.

Đến thời điểm này, lãnh đạo nhà trường cho biết trường vẫn đang tiếp tục thực hiện các giải pháp đã nêu.