Vụ đường dây mua bán thận quy mô lớn: Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung

Ngày 23.6, Cơ quan CSĐT (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án "Mua bán bộ phận cơ thể người" do Tôn Nữ Thị Huyền (đã chết) cùng đồng bọn thực hiện tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố.

8 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người", gồm: Đào Đức Hai Việt, Hoàng Đức Tùng, Phạm Quang Cảnh, Huỳnh Linh Tâm, Nguyễn Minh Tâm, Đào Quang Hưng, Huỳnh Kim Ngân và Vũ Trâm Duy Khôi.

Người có vai trò cầm đầu là Tôn Nữ Thị Huyền (46 tuổi, quê Đồng Nai) đã chết trong quá trình điều tra bổ sung do bị suy thận, nên được đình chỉ điều tra.

Vụ án này được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm hồi tháng 5.2022, nhưng tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do bị can Vũ Trâm Duy Khôi bị bắt theo lệnh truy nã. TAND TP.HCM đề nghị nhập vụ án hình sự Vũ Trâm Duy Khôi để giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ.

Bán 1 quả thận nhận 180 triệu đồng vì 'hoàn cảnh khó khăn'

KLĐT bổ sung (ngày 16.6) thể hiện, khoảng tháng 3.2018, Khôi lên mạng xã hội Facebook thì phát hiện trang "Hội người bán thận" và biết Huỳnh Linh Tâm cần tìm người bán thận.

Do hoàn cảnh khó khăn, Khôi đồng ý bán 1 quả thận cho Tôn Nữ Thị Huyền với giá 180 triệu đồng thông qua Linh Tâm là người môi giới.

Trước khi sang Campuchia bán thận, Khôi được Linh Tâm dẫn đi làm các xét nghiệm tại các phòng khám và bệnh viện trong nước. Lúc này, Khôi biết Đào Đức Hai Việt và Hoàng Đức Tùng cũng tham gia giúp sức cho Huyền mua bán thận.

Đến khoảng tháng 5.2018, Linh Tâm cùng đồng bọn dẫn Khôi và nhiều người bán thận đi đường tiểu ngạch qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sang bệnh viện Hoàng Gia (Campuchia). Tại đây, Khôi được Huyền dẫn vào khu lưu trú ở vài ngày thì được đưa vào bệnh viện cắt 1 quả thận và nhận số tiền 180 triệu đồng.

Môi giới bán thận thù lao 15 triệu/người

Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi sang Campuchia mổ bán thận, Khôi biết quy trình bán thận nên Huyền kêu gọi Khôi tham gia vào đường dây mua bán thận và Khôi đồng ý.

Huyền giao nhiệm vụ cho Khôi môi giới, tìm người bán thận và dẫn họ đi làm các xét nghiệm để phục vụ cho việc ghép thận. Khi có kết quả xét nghiệm, Khôi lấy đưa cho Linh Tâm, sau đó Linh Tâm chuyển cho Huyền.

Mỗi trường hợp sang Campuchia bán thận thành công, Khôi được Huyền trả công 15 triệu đồng. Đồng thời, Huyền trả tiền công Khôi dẫn người bán thận đi làm xét nghiệm từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Theo hướng dẫn của Huyền, Khôi còn giúp Huyền chuyển tiền cho đồng bọn và người bán thận.





Theo CQĐT, từ đầu tháng 6.2018 - 1.2019, Khôi đã tìm kiếm được khoảng 8 người bán thận, trong đó có 3 - 4 người ghép thận thành công. Tổng số tiền Khôi hưởng lợi từ việc giúp sức cho Huyền mua bán thận là 40 triệu đồng, số tiền này Khôi đã tiêu xài hết.

Đến tháng 1.2019 khi hay tin Huyền và đồng bọn bị bắt, Khôi bỏ trốn.

Đến ngày 15.11.2021, Cơ quan CQĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) bắt Vũ Trâm Duy Khôi theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng con dấu và tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", đồng thời thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Đến ngày 13.6.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đưa hồ sơ phục hồi điều tra vụ án đối với bị can Vũ Trâm Duy Khôi về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" vào vụ án hình sự "Mua bán bộ phận cơ thể người" do bị can Tôn Nữ Thị Huyền cùng đồng bọn thực hiện.

Các bị can hưởng lợi khoảng 3 tỉ

CQĐT nhận định, các bị can trong đường dây "Mua bán bộ phận cơ thể người" đều là người từng bán thận nên đã tham gia vào quá trình tìm kiếm người bán thận trên internet, đưa người bán thận đi xét nghiệm tại các bệnh viện, nuôi dưỡng người bán thận, đưa người bán thận sang Campuchia, đưa người bán thận về lại Việt Nam, thanh toán tiền mua bán thận. Và các quá trình được thực hiện chặt chẽ.

Từ tháng 4.2017 - 1.2019, Tôn Nữ Thị Huyền và đồng bọn đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đưa 37 người sang Campuchia bán thận thành công.

Trong đó, bị can Huyền hưởng lợi hơn 2,5 tỉ đồng từ việc mua bán thận. Đào Đức Hai Việt môi giới cho Huyền 40 người bán thận, trong đó 8 người cắt ghép thận thành công, thu lợi 230 triệu đồng. Hưng môi giới 20 người bán thận, trong đó 15 người cắt ghép thận thành công, thu lợi 280 triệu đồng. Tùng môi giới 8 người bán thận, thu lợi 150 triệu đồng. Huỳnh Linh Tâm môi giới 15 người, thu lợi 200 triệu đồng.

Ngân giúp Huyền đưa 50 người bán thận đi làm các xét nghiệm, thu lợi 100 triệu đồng. Cảnh giúp Huyền đưa 8 người bán thận đi làm các xét nghiệm, thu lợi 8 triệu đồng và Nguyễn Minh Tâm đưa 5 người bán thận đi làm các xét nghiệm, thu lợi 3 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Công an TP.HCM xét thấy ông N.V.T. và ông H.Q.H. có sai phạm về quy trình xét nghiệm phục vụ khám bệnh, chữa bệnh tạo sơ hở cho các bị can lợi dụng kết quả xét nghiệm để hoạt động mua bán bộ phận cơ thể người.

Mặt khác, ông N.V.T. và ông H.Q.H. sử dụng máy móc thuộc sở hữu Nhà nước phục vụ cho xét nghiệm, nhưng không có sổ sách theo dõi và hạch toán thu chi theo quy định. Do đó, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã có thông báo đến Thanh tra Bộ Y tế để tiến hành kiểm tra và có kết luận, biện pháp xử lý.

Đối với các nghi can ở Campuchia liên quan đến đường dây mua bán thận do Tôn Nữ Thị Huyền cầm đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đề nghị Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia đề nghị hỗ trợ xác minh làm rõ, nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời.