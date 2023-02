Vụ đường dây sản xuất, buôn bán thuốc ho giả: Đề nghị truy tố 5 bị can

Ngày 13.2, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Phạm Ngọc Bích (50 tuổi), Phạm Bích Ngọc (49 tuổi, em trai Bích), Nguyễn Hoàng Minh (41 tuổi), Nguyễn Vương Vy Quý (34 tuổi), Diệp Bảo Phước (51 tuổi, cùng quê TP.HCM) cùng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Công an TP.HCM tạm giữ, niêm phong hàng chục máy móc, dây chuyền sản xuất, ép vỉ, đóng gói thuốc giả CTV

Anh em ruột cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả quy mô 'khủng' sa lưới

Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty CP dược phẩm Amtex Pharma (viết tắt Công ty Amtex Pharma, trụ sở: H.Bến Lức, Long An) đăng ký và được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Neo - Terpodin.

Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, nhận thấy số lượng lớn người dân có nhu cầu sử dụng thuốc ho ngoại nhập hiệu Neo- Codion, Phạm Ngọc Bích cùng em trai là Phạm Bích Ngọc và đồng bọn tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả nhãn hiệu Neo - Codion.

Để tránh bị công an phát hiện, Bích đã tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả ngay tại nhà máy sản xuất nguyên liệu, xưởng ép vỉ, đóng gói thuốc thật tại Long An. Sau đó, đường dây này vận chuyển đến các quận, huyện của TP.HCM, như: 10, 12, Bình Chánh, Hóc Môn chờ tiêu thụ.

Theo đó, 2 anh em Bích, Ngọc bố trí một khu vực riêng biệt tại nhà máy Công ty Amtex Pharma được cấp phép sản xuất nguyên liệu thuốc tân dược thật để sản xuất nguyên liệu, thành phẩm tân dược giả. Sau đó, số thuốc giả này được vận chuyển đến phân xưởng tại H.Thủ Thừa (Long An) để ép vỉ, đóng gói thành thuốc giả nhãn hiệu Neo - Codion.

Để phục vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả, Bích và Ngọc chỉ đạo Nguyễn Hoàng Minh (là nhân viên điều khiển máy ép vỉ thuốc của Công ty Amtex Pharma) và các bộ phận có liên quan của Công ty Amtex Pharma sản xuất 986.000 viên thực phẩm chức năng Neo - Terpodin xuất kho cho Bích và Ngọc sử dụng sản xuất thuốc ho hiệu Neo- Codion giả. Ngọc gửi mẫu đặt Diệp Bảo Phước in vỏ hộp, nhãn phụ, toa hướng dẫn sử dụng, đồng thời tìm mua trôi nổi trên thị trường các vỉ nhựa, màng nhôm đã sẵn in dòng chữ Neo- Codion.

Bị can Phạm Ngọc Bích trong vụ án sán sản xuất, buôn bán thuốc giả hiệu Neo - Codion CTV

Ngày 9.6.2022, Ngọc và Minh sản xuất được hơn 20.000 vỉ thuốc Neo- Codion giả (đóng trong 12 thùng carton) theo đơn đặt hàng của Nguyễn Vương Vy Quý. Vào lúc 18 giờ 30 ngày 9.6.2022, khi Ngọc đang trên đường giao hàng cho Quý tại H.Hóc Môn (TP.HCM) thì bất ngờ bị tổ công tác thuộc PC03 mật phục, kiểm tra phát hiện trên xe chở 12 thùng carton chứa 20.000 vỉ (loại 10 viên/vỉ) thuốc hiệu Neo- Codion.

Thời điểm kiểm tra, Ngọc không xuất trình được hóa đơn, chứng từ kèm theo số thuốc này. Qua xác minh nhanh ở đơn vị đại diện theo ủy quyền của thương hiệu Neo- Codion tại Việt Nam, được biết toàn bộ số thuốc ghi nhãn hiệu Neo- Codion do Ngọc vận chuyển là thuốc giả. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Bích Ngọc về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Bị can chủ mưu vụ sản xuất, buôn bán thuốc ho giả khai gì?

Từ lời khai của Phạm Bích Ngọc, PC03 mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, thư tín, điện tín đối với các bị can trong vụ án. Qua khám xét phân xưởng nơi Ngọc sử dụng để ép vỉ, đóng gói thuốc giả tại H.Thủ Thừa (Long An), PC03 phát hiện và tạm giữ 2.700 vỉ thuốc giả hiệu Neo - Codion, 679.000 viên thuốc nguyên liệu, 6 cuộn màng nhôm đã in sẵn tên thuốc Neo- codion, 1 máy ép vỉ dùng để sản xuất thuốc giả. Tiến hành khám xét Công ty Amtex Pharma của Phạm Ngọc Bích, PC03 thu giữ thêm nhiều tài liệu liên quan hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả hiệu Neo - Codion.

Qua khám xét nhà của Nguyễn Vương Vy Quý ở H.Hóc Môn, PC03 tạm giữ 42 vỉ thuốc giả hiệu Neo- Codion, hàng ngàn vỏ hộp thuốc giả Neo- Codion, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Neo- Codion, nhãn phụ thuốc giả Neo- Codion. Quý khai nhận, toàn bộ số thuốc, vỏ hộp, nhãn phụ, toa thuốc đều được mua từ Phạm Bích Ngọc để bán lại để kiếm lời.

Khám xét nơi Diệp Bảo Phước sử dụng để sản xuất vỏ hộp, nhãn phụ, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc tại Q.Tân Phú, PC03 tạm giữ nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ việc in ấn nhãn phụ thuốc, hướng dẫn sử dụng, vỏ hộp thuốc giả hiệu Neo- Codion giả. Phước khai nhận, sản xuất theo đơn đặt hàng của Phạm Bích Ngọc.

Tại CQĐT, Ngọc khai nhận, khi thấy nhiều người dân có nhu cầu sử dụng thuốc trị ho hiệu Neo - Codion để điều trị bệnh Covid-19, Ngọc nói với anh trai là Phạm Ngọc Bích cần mua khoảng 1 triệu viên thực phẩm chức năng của Công ty Amtex Pharma với giá 90 triệu đồng để xuất bán qua Campuchia. Tuy nhiên, sau khi nhận số thuốc này, Ngọc đem về căn nhà thuê ở H.Thủ Thừa (Long An) để cùng với Nguyễn Hoàng Minh sản xuất thuốc Neo- Codion giả.

Còn Phạm Ngọc Bích khai nhận, Bích biết rõ Ngọc không được cấp phép sản xuất thuốc, nên khi Bích cho Ngọc tiền mua máy ép vỉ dùng để sản xuất thuốc Bích biết Ngọc sản xuất thuốc giả, nhưng không biết bán loại thuốc gì. Bích biết việc công ty xuất bán cho Ngọc 986.000 viên thực phẩm chức năng chưa thành phẩm là sai, vì theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ- CP của Chính phủ, công ty của Bích không được bán ra ngoài thị trường đối với hàng chưa thành phẩm. Vì vậy, trên phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng vẫn phải ghi đầy đủ tên hàng hóa là Neo - Terpodin thành phẩm, nhằm hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Tại CQĐT, Nguyễn Vương Vy Quý khai nhận, Quý đặt mua của Ngọc số lượng 30.000 hộp thuốc giả hiệu Neo - Codion với giá 27.000đ/hộp. Toàn bộ số thuốc giả được Quý chào bán trên mạng. Mỗi lô hàng mua của Ngọc, nếu bán hết Quý thu lợi từ 300 - 400 triệu đồng/lô.

Liên quan vụ án sản xuất, buôn bán thuốc giả hiệu Neo- Codion do Phạm Ngọc Bích và đồng phạm thực hiện, CQĐT xác định, Phạm Ngọc Bích là người quyết định và chỉ đạo toàn bộ quá trình sản xuất, buôn bán hơn 22.000 vỉ thuốc giả hiệu Neo- Codion với tổng giá trị tương đương số lượng hàng thật là hơn 815 triệu đồng.

Nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất thuốc tân dược giả của Ngọc là các viên thực phẩm chức năng do công ty của Bích được phép trực tiếp sản xuất và cung cấp. Do đó có cơ sở xác định, Bích đã lợi dụng việc được sản xuất thuốc hợp pháp để tạo vỏ bọc về nguồn gốc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho quá trình xuất thuốc giả cũng như che dấu tội phạm và vai trò chủ mưu.