Vụ flydubai: cơ phó lên kế hoạch tấn công liều chết vào Israel

Hãng tin Reuters cho hay Tổng chưởng lý UAE Hamad Saif al-Shamsi ngày 9.10 đã công bố bản tường trình chi tiết về sự cố xảy ra trên chuyến bay từ Dubai đến thành phố Tel Aviv (Israel) hôm 30.9.

Theo đó, nghi phạm Hammam al-Hammami (người Oman, 29 tuổi) thừa nhận đã tìm cách thực hiện một âm mưu tấn công khủng bố. Mục tiêu của cơ phó này là cướp quyền điều khiển và lao máy bay thẳng vào nhà ga hành khách tại sân bay quốc tế Ben Gurion (Israel) nhằm gây ra thương vong lớn nhất có thể.

Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed al-Maktoum hôm 3.10 thăm hỏi cơ trưởng Smit Machchhar của chuyến bay flydubai, đang được điều trị tại UAE ẢNH: REUTERS

Hồ sơ điều tra hé lộ al-Hammami đã âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng. Y sử dụng 2 chuyến bay đến Tel Aviv trước đó để làm quen với đường bay và cấu trúc sân bay. Quá trình cực đoan hóa bắt đầu từ năm 2017 khi người này du học tại Úc và tiếp xúc với các tài liệu tôn vinh khủng bố. Giới chức UAE cho rằng ý tưởng cướp máy bay được truyền cảm hứng trực tiếp từ vụ tấn công ngày 11.9.2001 tại Mỹ, theo The Guardian.

Kế hoạch diễn ra khi máy bay đang trong không phận Ả Rập Xê Út. Al-Hammami dùng rìu thoát hiểm đánh trọng thương cơ trưởng người Ấn Độ. Vụ giằng co khiến chiếc máy bay chở hơn 170 hành khách hạ độ cao đột ngột 4.900 m chỉ trong 30 giây. Bất chấp thương tích, cơ trưởng vẫn kịp mở khóa cửa buồng lái, tạo điều kiện cho các hành khách ập vào khống chế kẻ tấn công, trước khi một phi công dự bị đang đi cùng chuyến hỗ trợ hạ cánh khẩn cấp an toàn.

Đáng chú ý, cuộc điều tra cho thấy al-Hammami đã vượt qua mọi quy trình tuyển dụng khắt khe của hãng flydubai khi gia nhập vào tháng 1, bao gồm giấy phép bay và giấy chứng nhận hạnh kiểm.

Ông al-Shamsi khẳng định quy trình rà soát an ninh không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về tư tưởng cực đoan của y. Dưới sự chứng kiến của luật sư, nghi phạm khai nhận chỉ hành động một mình và không liên kết với các tổ chức khủng bố như al-Qaeda hay Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), dù cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh lời khai này.