Vụ giáo viên tiếng Anh bị tố sửa bài thi: Lo học sinh chủ quan khi đạt điểm cao?

Liên quan vụ giáo viên tiếng Anh bị tố sửa bài thi, ngày 26.1, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan này đang tiếp tục xác minh, làm rõ phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên tự ý can thiệp vào bài kiểm tra của học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Can thiệp vào bài làm của học sinh để "nhắc nhở" tinh thần học tập

Trước đó, nhiều phụ huynh của Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (P.Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) phản ánh giáo viên môn tiếng Anh đã sửa bài thi nhằm hạ điểm học sinh. Theo phản ánh, nhiều bài kiểm tra có dấu hiệu bị can thiệp như thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời, khiến những đáp án ban đầu đúng trở thành sai.

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhà trường đã vào cuộc xác minh nội dung phản ánh.

Phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ tố một giáo viên môn tiếng Anh tự ý sửa bài thi để hạ điểm học sinh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Kết quả bước đầu cho thấy phản ánh của phụ huynh là có cơ sở. Cụ thể, có 19 phụ huynh phản ánh cô T.T.K.N, giáo viên môn tiếng Anh, đã tự ý sửa bài thi của học sinh. Từ kết quả kiểm tra ban đầu, nhà trường xác định cô T.T.K.N có dấu hiệu vi phạm trong quá trình chấm bài.

Giải trình với nhà trường, cô N. cho rằng trong lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao nên lo các em chủ quan trong học tập. Vì vậy, cô đã can thiệp vào bài làm của học sinh để "nhắc nhở" tinh thần học tập. Giáo viên này khẳng định việc sửa bài thi không liên quan đến việc học sinh có hay không học thêm tại nhà mình.

Giáo viên không được tự ý sửa bài thi

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai nhận định cách giải thích trên là không hợp lý và thể hiện quan điểm sai lệch trong hoạt động chuyên môn. Theo lãnh đạo sở, điểm số phải phản ánh đúng năng lực thực chất của học sinh; giáo viên không được tự ý sửa bài thi hay hạ điểm với bất kỳ lý do chủ quan nào.

Đối với nghi vấn của phụ huynh cho rằng việc sửa bài thi có liên quan đến hoạt động dạy thêm, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh để làm rõ.

Liên quan vụ việc, Phòng Văn hóa - Xã hội P.Quy Nhơn Nam xác định cô N. đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I, năm học 2025 - 2026 của nhiều học sinh do mình trực tiếp giảng dạy. Hành vi này được xác định là vi phạm các quy định của luật Viên chức, luật Nhà giáo và các quy định của Bộ GD-ĐT về đạo đức nhà giáo.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ đang tổ chức kiểm điểm đối với cô N. nhằm làm rõ mục đích, mức độ vi phạm trong việc sửa bài thi. Trên cơ sở đó, nhà trường sẽ thực hiện quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định.