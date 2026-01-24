Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ hàng chục trạm cân nông sản sai phạm: Khẩn trương kiểm tra xử lý

Trần Hiếu
Trần Hiếu
24/01/2026 16:45 GMT+7

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về thực trạng sai phạm của nhiều trạm cân nông sản trên địa bàn H.Krông Pa cũ cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu các sở ngành kiểm tra, xử lý.

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ngày 24.1 cho biết, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên về bài viết "Gia Lai: Hàng chục trạm cân nông sản sai phạm".

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Tài chính chủ trì để xử lý vấn đề trên, có những chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 12.2.

Vụ hàng chục trạm cân nông sản sai phạm: khẩn trương kiểm tra xử lý.- Ảnh 1.

Trạm cân Lan Tân ở xã Phú Túc (Gia Lai), một trong những điểm thu mua nông sản lớn

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trước đó, Báo Thanh Niên đã phản ánh vấn đề nhiều trạm cân nông sản có nhiều vi phạm như xây dựng trên đất nông nghiệp, đất ở mà không chuyển đổi mục đích sử dụng đất; địa phương chưa có quy hoạch về xây dựng các trạm cân này để cá nhân, doanh nghiệp có cơ sở thực hiện…ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về vấn đề xây dựng trạm cân nông sản ở địa phương.

Tin liên quan

Gia Lai: Hàng chục trạm cân nông sản sai phạm

Gia Lai: Hàng chục trạm cân nông sản sai phạm

Nhiều trạm cân nông sản tại H.Krông Pa cũ (Gia Lai) được xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng, trong khi địa phương chưa quy hoạch đất thương mại - dịch vụ, gây thất thu ngân sách và khó khăn cho quản lý đất đai.

Khám phá thêm chủ đề

Trạm cân Nông sản Gia Lai sai phạm trạm cân nông sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận