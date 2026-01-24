Vụ hàng chục trạm cân nông sản sai phạm: Khẩn trương kiểm tra xử lý

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ngày 24.1 cho biết, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên về bài viết "Gia Lai: Hàng chục trạm cân nông sản sai phạm".

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Tài chính chủ trì để xử lý vấn đề trên, có những chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 12.2.

Trạm cân Lan Tân ở xã Phú Túc (Gia Lai), một trong những điểm thu mua nông sản lớn ẢNH: TRẦN HIẾU

Trước đó, Báo Thanh Niên đã phản ánh vấn đề nhiều trạm cân nông sản có nhiều vi phạm như xây dựng trên đất nông nghiệp, đất ở mà không chuyển đổi mục đích sử dụng đất; địa phương chưa có quy hoạch về xây dựng các trạm cân này để cá nhân, doanh nghiệp có cơ sở thực hiện…ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về vấn đề xây dựng trạm cân nông sản ở địa phương.