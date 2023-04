Vụ học sinh lớp 10 tự tử: Hiệu trưởng, giáo viên nhà trường bị đe dọa

Ngày 20.4, liên quan đến vụ việc một nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) quyên sinh tại nhà riêng, ông Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường ĐH Vinh, cho biết hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 và một số học sinh, phụ huynh trong trường nhận nhiều tin nhắn đe dọa từ người lạ.



Trường THPT chuyên ĐH Vinh K.HOAN

Nhà trường đã báo với cơ quan công an để làm rõ, đồng thời bảo vệ an toàn cho giáo viên và học sinh. Một số phụ huynh cũng chủ động trình báo công an để đảm bảo an toàn cho họ và con em của mình.

Ông Khôi cũng cho hay, những ngày qua, sau khi nữ sinh N.T.Y.N tự tử tại nhà riêng với nhiều thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, ông Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Vinh, đã nhận hàng trăm tin nhắn điện thoại với ngôn ngữ tục tĩu, đe dọa sức khỏe và tính mạng. Ngoài ra, ông Chung cũng liên tục nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến làm phiền, thậm chí cả lúc 1-2 giờ sáng.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với cô Đ.V.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15. (Cô H. hiện đã bị tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm lớp 10A15).

Ông Chung cũng cho biết vụ việc nữ sinh N. quyên sinh đang được nhà trường tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.4, gia đình nữ sinh N.T.Y.N (lớp 10A15, Trường THPT chuyên ĐH Vinh) phát hiện nữ sinh này tự tử tại nhà riêng. Sau đó, một người thân của nữ sinh N. viết bài đăng tải trên mạng xã hội cho rằng nữ sinh này tự tử là do bị ức chế vì bị nhóm bạn trong lớp cô lập, đả kích.