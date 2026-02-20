Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau nghi bị bạo hành: Chưa đủ tuổi xử lý

Gia Bách
Gia Bách
20/02/2026 07:41 GMT+7

Trong 6 ngày, một học sinh lớp 5 ở xã Đá Bạc (Cà Mau) 3 lần bị chị họ dùng dao rọc giấy bạo hành, rạch vào tay, chân và lưng.

Liên quan vụ học sinh lớp 5 nghi bị bạo hành, ngày 20.2, Công an xã Đá Bạc xác nhận đã giải quyết trình báo của bà T.T.S (68 tuổi, ở ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc) về việc cháu ngoại bà là T.T.N (12 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc) có nhiều vết thương trên người, nghi bị bạo hành.

Vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau nghi bị bạo hành: Chưa đủ tuổi xử lý - Ảnh 1.

Vết thương trên 2 tay N.

ẢNH: GĐCC

Theo báo cáo xác minh, người gây thương tích đối với N. là T.T.V (12 tuổi học cùng lớp, cùng trường và là chị họ của N.). Do cha mẹ đi làm ăn xa, cả 2 sống tại nhà bà S. để đi học.

Diễn biến vụ việc cho thấy mâu thuẫn giữa hai cháu đã xảy ra nhiều lần trong quá trình sống chung, nguyên nhân được cho là N. "quậy phá", ảnh hưởng việc học của V.

Vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau nghi bị bạo hành: Chưa đủ tuổi xử lý - Ảnh 2.

Nạn nhân bị bạo hành 3 lần trong vòng 6 ngày

ẢNH: GĐCC

Ngày 12.1, V. đang sử dụng điện thoại di động trong phòng ngủ thì N. nhiều lần giật điện thoại. Trong lúc tức giận, V. dùng dao rọc giấy rạch nhiều vết vào hai tay N.

Ngày 14.1, V. tiếp tục dùng dao rọc giấy rạch vào hai tay N. và đến ngày 18.1 lại dùng dao rọc giấy rạch nhiều vết vào hai chân và vùng lưng của N. Cả 3 lần đều xảy ra trong phòng ngủ tại nhà bà S.

Vụ việc được phát hiện và trình báo đến cơ quan công an. V. thừa nhận với công an về hành vi gây thương tích đối với N.

Kiểm tra phòng ngủ của hai cháu, công an phát hiện một ga nệm, hai tấm chăn, một áo gối ôm cùng nhiều mảnh khăn giấy dính vết màu đỏ nghi là máu.

Theo xác định của cơ quan chức năng, các vết thương của cháu N. đã lành, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Gia đình cho biết giữa hai cháu có quan hệ họ hàng nên không yêu cầu xử lý đối với V.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, V. mới 11 năm 6 tháng tuổi, chưa đủ tuổi xử lý theo quy định. Công an xã Đá Bạc đã bàn giao V. cho gia đình và Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc quản lý, giáo dục.

Riêng cháu N. được mẹ ruột đón về sinh sống với ông bà nội tại ấp 6, xã Khánh Bình và tiếp tục học tại Trường tiểu học 6 Khánh Bình Đông (xã Khánh Bình).

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, trong lúc giảng dạy, giáo viên Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện em T.T.N đến lớp trong tình trạng có nhiều vết thương trên người. Nhận thấy dấu hiệu bạo hành, nhà trường trình báo vụ việc đến chính quyền xã Đá Bạc để làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

Bạo hành gây thương tích học sinh lớp 5 cà mau
