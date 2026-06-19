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Vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ': Ước tính số tiền phạm tội hơn 2.700 tỉ đồng
Video Thời sự

Vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ': Ước tính số tiền phạm tội hơn 2.700 tỉ đồng

Nguyễn Trường - Trần Cường

Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án và 187 bị can liên quan đến vụ án lừa bán 'hợp đồng kỳ nghỉ'. Cảnh sát xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên đến hơn 2.700 tỉ đồng.

Sáng 19.6, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn, trong đó có vụ án mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" gây xôn xao thời gian qua.

Vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ': Ước tính số tiền phạm tội hơn 2.700 tỉ đồng

Cung cấp thông tin về vụ án, đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, cho biết, từ tháng 5.2025 đến nay, cơ quan này nhận đơn tố giác về việc một số công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 181 tỉ đồng của 493 người bị hại thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng "thẻ kỳ nghỉ du lịch" (hợp đồng kỳ nghỉ du lịch) do các công ty du lịch phát hành.

Vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ': Các đối tượng phạm tội với số tiền hơn 2.700 tỉ đồng- Ảnh 1.

Đại tá Chu An Thanh thông tin về vụ án

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

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