Vụ 'hot girl' bị bắn nhầm ở Hà Nội: Khởi tố 3 bị can

Liên quan đến vụ "hot girl" bị bắn tử vong ở Hà Nội, chiều 11.7, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sáng (40 tuổi, trú H.Thanh Liêm, Hà Nam), Vũ Thành Quang (30 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Đạt (34 tuổi, trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội giết người.

Các bị can Đinh Xuân Sáng, Vũ Thành Quang và Nguyễn Xuân Đạt (từ trái qua) CACC

Cạnh đó, PC02 Công an TP.Hà Nội cũng bắt giữ thêm một số nghi phạm liên quan để điều tra hành vi che giấu tội phạm.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 2.7, chị T.Q.H (22 tuổi, trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số bạn dự lễ sinh nhật tại P.Bưởi (Q.Tây Hồ, Hà Nội).

Đến khoảng 1 giờ ngày 3.7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3 (P.Thượng Thanh, Q.Long Biên, Hà Nội) tiếp tục cuộc vui. Tại đây, nhóm của Sáng và Quang cũng có mặt.

Khi nhóm của Quang, Sáng về trước, một người trong nhóm chị H. đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm Sáng. Về đến nhà, Sáng và Quang gọi Đạt rủ đi đánh nhóm chị H. Cả 3 mang theo súng bắn đạn bi rồi lên xe ô tô quay lại Q.Long Biên.

Gặp nhóm chị H., Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị H. bỏ chạy. Sáng lái xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy (Q.Long Biên) thì gặp xe máy chở chị H. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị H. khiến chị H. trúng đạn, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Gây án xong, 3 nghi phạm bỏ trốn.

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho hay, trong cuộc vui, Sáng nghe có người trêu về "cái đầu trọc của mình" nên bực tức. Ra về, Sáng kể cho Đạt về việc bị trêu "cái đầu trọc" nên cùng nhau đi tìm nhóm của chị H. Thấy chị H. ngồi sau xe một nam thanh niên, Sáng rút súng định bắn người cầm lái xe máy nhưng viên đạn đã trúng tay và xuyên vào vùng ngực chị H.

Vào cuộc điều tra, ngày 3.7, công an đã bắt giữ Quang tại tỉnh Nam Định, khi đối tượng này đang trên đường bỏ trốn vào TP.HCM. Ngày 5.7, Đạt tới PC02 Công an TP.Hà Nội đầu thú. Còn Sáng bị bắt vào ngày 10.7 khi này đang lẩn trốn ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia tại địa bàn tỉnh An Giang.