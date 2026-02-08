Vụ huy động 624 triệu đồng và sửa bài thi: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng

Ngày 8.2, Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết đã có báo cáo kết quả xử lý vụ huy động kinh phí từ phụ huynh và sai phạm trong việc chấm, sửa bài thi của học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam), trong đó đề nghị điều chuyển vị trí công tác đối với hiệu trưởng nhà trường.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ vừa xảy ra các sai phạm liên quan đến việc huy động kinh phí từ phụ huynh và sai phạm trong chấm, sửa bài thi học sinh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo báo cáo, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức họp kiểm điểm đối với việc huy động kinh phí trái quy định tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Đồng thời, tập thể lãnh đạo nhà trường cũng tổ chức họp toàn thể viên chức để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung liên quan.

Sau đó, nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 469 triệu đồng đã vận động từ phụ huynh để làm mái che và thuê nhân công dọn vệ sinh trong trường.

Liên quan đến phản ánh giáo viên sửa bài thi của học sinh, kết quả xác minh cho thấy bà T.T.K.N, giáo viên tiếng Anh, đã can thiệp, sửa bài kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2025 - 2026. Giáo viên này giải trình rằng do lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao, lo các em chủ quan trong học tập nên đã sửa bài, đồng thời phủ nhận việc điều chỉnh điểm số liên quan đến dạy thêm ngoài nhà trường.

Trước sai phạm trên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bà N. với hình thức cảnh cáo; đồng thời không phân công giảng dạy và bố trí thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư.

Nhà trường cũng được yêu cầu rà soát, đánh giá lại toàn bộ bài kiểm tra học kỳ 1 năm học 2025 - 2026 của các học sinh do giáo viên này phụ trách, nhằm bảo đảm kết quả chính xác, công bằng.

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ vì để Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động phụ huynh đóng góp 624 triệu đồng làm mái che, thuê dịch vụ dọn dẹp vệ sinh, gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận không tốt. Đồng thời, sở đề nghị thực hiện điều chuyển vị trí công tác đối với hiệu trưởng nhà trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã vận động phụ huynh đóng góp kinh phí để làm mái che và dọn vệ sinh trường học ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, trong năm học 2025 - 2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã vận động phụ huynh đóng góp kinh phí để làm mái che và dọn vệ sinh trường học. Sau đó đã huy động được 624 triệu đồng, trong đó chi làm mái che hơn 159 triệu đồng, thuê nhân công dọn vệ sinh hơn 153 triệu đồng. Ngoài ra, 19 phụ huynh cũng phản ánh việc giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài kiểm tra của học sinh.