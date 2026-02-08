Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Vụ huy động 624 triệu đồng và sửa bài thi: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng

Đức Nhật
Đức Nhật
08/02/2026 19:21 GMT+7

Liên quan vụ huy động 624 triệu đồng từ phụ huynh để làm mái che, thuê nhân công dọn vệ sinh và việc giáo viên sửa bài kiểm tra học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả xử lý.

Ngày 8.2, Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết đã có báo cáo kết quả xử lý vụ huy động kinh phí từ phụ huynh và sai phạm trong việc chấm, sửa bài thi của học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam), trong đó đề nghị điều chuyển vị trí công tác đối với hiệu trưởng nhà trường.

Vụ huy động 624 triệu đồng và sửa bài thi: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng- Ảnh 1.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ vừa xảy ra các sai phạm liên quan đến việc huy động kinh phí từ phụ huynh và sai phạm trong chấm, sửa bài thi học sinh

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo báo cáo, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức họp kiểm điểm đối với việc huy động kinh phí trái quy định tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Đồng thời, tập thể lãnh đạo nhà trường cũng tổ chức họp toàn thể viên chức để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung liên quan.

Sau đó, nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 469 triệu đồng đã vận động từ phụ huynh để làm mái che và thuê nhân công dọn vệ sinh trong trường.

Liên quan đến phản ánh giáo viên sửa bài thi của học sinh, kết quả xác minh cho thấy bà T.T.K.N, giáo viên tiếng Anh, đã can thiệp, sửa bài kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2025 - 2026. Giáo viên này giải trình rằng do lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao, lo các em chủ quan trong học tập nên đã sửa bài, đồng thời phủ nhận việc điều chỉnh điểm số liên quan đến dạy thêm ngoài nhà trường.

Trước sai phạm trên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bà N. với hình thức cảnh cáo; đồng thời không phân công giảng dạy và bố trí thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư.

Nhà trường cũng được yêu cầu rà soát, đánh giá lại toàn bộ bài kiểm tra học kỳ 1 năm học 2025 - 2026 của các học sinh do giáo viên này phụ trách, nhằm bảo đảm kết quả chính xác, công bằng.

Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ vì để Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động phụ huynh đóng góp 624 triệu đồng làm mái che, thuê dịch vụ dọn dẹp vệ sinh, gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận không tốt. Đồng thời, sở đề nghị thực hiện điều chuyển vị trí công tác đối với hiệu trưởng nhà trường.

Vụ huy động 624 triệu đồng và sửa bài thi: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng- Ảnh 2.

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã vận động phụ huynh đóng góp kinh phí để làm mái che và dọn vệ sinh trường học

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, trong năm học 2025 - 2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã vận động phụ huynh đóng góp kinh phí để làm mái che và dọn vệ sinh trường học. Sau đó đã huy động được 624 triệu đồng, trong đó chi làm mái che hơn 159 triệu đồng, thuê nhân công dọn vệ sinh hơn 153 triệu đồng. Ngoài ra, 19 phụ huynh cũng phản ánh việc giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài kiểm tra của học sinh.

Tin liên quan

Vụ huy động 624 triệu đồng làm mái che, vệ sinh trường học: Hiệu trưởng nói gì?

Vụ huy động 624 triệu đồng làm mái che, vệ sinh trường học: Hiệu trưởng nói gì?

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ (P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai) vận động phụ huynh đóng góp 624 triệu đồng làm mái che, thuê dịch vụ dọn dẹp vệ sinh. Hiệu trưởng nói nhà trường không đưa ra chủ trương.

Khám phá thêm chủ đề

sửa bài thi huy động tiền làm mái che điều chuyển công tác Gia Lai phụ huynh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận