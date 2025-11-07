Vụ Jack bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng: Quyết liệt 'làm sạch' môi trường giải trí

Như Thanh Niên thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack), với lỗi biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Ngoài mức phạt tiền 55 triệu đồng, giọng ca 9X còn bị đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng, dựa trên quyết định số 1491/QĐ-XPHC ngày 7.11.2025.

Jack từng khiến dân mạng tranh luận khi trình diễn ca khúc có ca từ nhạy cảm Ảnh: TL

Dân mạng nói về ồn ào của Jack

Thông tin Jack bị cấm biểu diễn 9 tháng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mỉa mai, đồng thời cho rằng đây là hình phạt dành cho nam ca sĩ vì sự ngông cuồng, thiếu trách nhiệm khi là người nổi tiếng.

Bên cạnh đó, người dùng mạng xã hội cũng thể hiện sự bức xúc trước việc Jack và nhiều người nổi tiếng khác ra mắt các sản phẩm “nhạc rác” với ngôn từ tục tĩu, phản cảm. Điều này tạo nên hệ lụy khôn lường khi người tiếp nhận là những khán giả trẻ. Do đó, việc giọng ca 9X bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng là động thái quyết liệt của các cơ quan quản lý văn hóa, không chỉ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm mà còn để răn đe những cá nhân có quan điểm mang những ca từ thiếu chuẩn mực lên mạng xã hội với mục đích “câu view”, tạo sự chú ý.

Một người xem thẳng thắn nêu ý kiến: “Là người nổi tiếng, lời hát của Jack có thể tác động đến nhiều bạn trẻ. Việc bị xử phạt là bài học để các nghệ sĩ cẩn trọng hơn khi sáng tác và biểu diễn”. Tài khoản khác chia sẻ: “Mỗi nghệ sĩ đều có sức ảnh hưởng lớn, nên việc dùng ca từ phù hợp, tôn trọng văn hóa là rất cần thiết. Mình ủng hộ việc xử lý nghiêm để giữ gìn hình ảnh nghệ thuật đúng mực và tích cực hơn”. “Lên sân khấu để tỏa sáng chứ không phải thách thức chuẩn mực. 9 tháng tạm dừng là bài học lớn”, một tài khoản chia sẻ.

Với khán giả, vụ việc của Jack là bài học lớn cho người nổi tiếng khi ra mắt những sản phẩm lệch chuẩn, trái với thuần phong mỹ tục Ảnh: TL

Theo ghi nhận, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng việc đình chỉ hoạt động 9 tháng còn nhẹ so với một ca sĩ liên tục vướng phải những ồn ào như Jack. Có ý kiến còn đề xuất việc cấm sóng như ở một số nước và cho rằng khi hình phạt càng nặng, người nổi tiếng càng phải ý thức được việc làm hay các sản phẩm của mình, tránh trường hợp bất chấp quy định để “đi đường tắt” với mục đích nổi tiếng.

Việc Jack bị đình chỉ biểu diễn trong 9 tháng cho thấy động thái của cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm, đồng thời dọn “nhạc rác” trên thị trường. Bên cạnh đó, khán giả cũng cần có sự quyết liệt đối với người nổi tiếng nhưng cố tình vi phạm. Việc tẩy chay, phản ứng với những sản phẩm văn hóa không lành mạnh, dung tục là điều cần thiết để góp phần làm sạch môi trường giải trí.



Trước đó, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định sẽ kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc đối với hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, có ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, không đảm bảo yếu tố thuần phong mỹ tục, tính giáo dục. “Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để vừa tạo hành lang pháp lý khích lệ sự sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, vừa đảm bảo việc quản lý nhà nước để nghệ thuật phát triển theo đúng định hướng và tuân thủ các quy định", NSND Xuân Bắc nhấn mạnh.