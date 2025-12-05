Vũ khí bí ẩn trên cường kích Su-25 Triều Tiên

Những hình ảnh về loại tên lửa mới được công bố khi hãng thông tấn KCNA đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un đến sân bay Kalma nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập không quân Triều Tiên.

Hiện Bình Nhưỡng chưa công khai thông tin về năng lực của loại vũ khí mới này.

Một tên lửa hành trình thường mang theo đầu đạn lớn để phá hủy mục tiêu kiên cố và di chuyển trong khí quyển nhờ động cơ phản lực.

Nhìn bên ngoài, tên lửa của Triều Tiên có chiều dài và dạng hình hộp chữ nhật tương tự các dòng tên lửa hành trình như Taurus KEPD-350, Storm Shadow của Anh-Pháp hoặc Barracuda 500M của Mỹ.

Nga cũng sở hữu Kh-59 Mk2, một tên lửa hành trình có bề ngoài tương tự.

Chủ tịch Kim Jong-un đến sân bay Kalma nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập không quân Triều Tiên ẢNH: KCNA

Tên lửa của Triều Tiên lại không hoàn toàn trùng khớp với bất kỳ loại nào kể trên. Tuy nhiên, một đặc điểm nổi bật thu hút sự chú ý của các nhà quan sát: một cảm biến dạng hình tròn được lắp ở phần mũi, khá giống bộ phận của tên lửa Taurus.

Cộng đồng quan sát quân sự đã có nhiều đồn đoán về tên lửa mới của Triều Tiên. Truyền thông phương Tây cho rằng tên lửa này có thể là một hệ thống do Nga sản xuất, sao chép một tên lửa phương Tây, hoặc có thể chỉ là mô hình nhằm tăng mức độ răn đe trước đối thủ.

Hàn Quốc cũng sử dụng tên lửa Taurus cho các tiêm kích F-15K Strike Eagle của nước này.

Taurus có tầm bắn gần 500 km, được thiết kế để tấn công mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất, như boong ke hoặc công trình kiên cố. Với tầm tấn công đó, các máy bay chiến đấu của Seoul có thể ở trong không phận Hàn Quốc nhưng vẫn có thể tấn công nhiều mục tiêu ở Triều Tiên.

Storm Shadow và Kh-59 Mk2 cũng được cho có thể tấn công ở tầm bắn tương tự, nhưng phiên bản xuất khẩu chỉ giới hạn ở hai loại 250 km và 290 km.