Vũ khí bí ẩn trên cường kích Su-25 Triều Tiên
Video Thế giới

Vũ khí bí ẩn trên cường kích Su-25 Triều Tiên

La Vi - Thụy Miên
05/12/2025 15:41 GMT+7

Một loại vũ khí bí ẩn lần đầu xuất hiện ở Triều Tiên thu hút nhiều chú ý vì sự tương đồng về hình dáng với các tên lửa hành trình tối tân của phương Tây.

Những hình ảnh về loại tên lửa mới được công bố khi hãng thông tấn KCNA đưa tin về chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un đến sân bay Kalma nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập không quân Triều Tiên.

Hiện Bình Nhưỡng chưa công khai thông tin về năng lực của loại vũ khí mới này.

Một tên lửa hành trình thường mang theo đầu đạn lớn để phá hủy mục tiêu kiên cố và di chuyển trong khí quyển nhờ động cơ phản lực.

Nhìn bên ngoài, tên lửa của Triều Tiên có chiều dài và dạng hình hộp chữ nhật tương tự các dòng tên lửa hành trình như Taurus KEPD-350, Storm Shadow của Anh-Pháp hoặc Barracuda 500M của Mỹ.

Nga cũng sở hữu Kh-59 Mk2, một tên lửa hành trình có bề ngoài tương tự.

Vũ khí bí ẩn trên máy bay cường kích Su-25 Triều Tiên - Ảnh 1.

Chủ tịch Kim Jong-un đến sân bay Kalma nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập không quân Triều Tiên

ẢNH: KCNA

Tên lửa của Triều Tiên lại không hoàn toàn trùng khớp với bất kỳ loại nào kể trên. Tuy nhiên, một đặc điểm nổi bật thu hút sự chú ý của các nhà quan sát: một cảm biến dạng hình tròn được lắp ở phần mũi, khá giống bộ phận của tên lửa Taurus.

Cộng đồng quan sát quân sự đã có nhiều đồn đoán về tên lửa mới của Triều Tiên. Truyền thông phương Tây cho rằng tên lửa này có thể là một hệ thống do Nga sản xuất, sao chép một tên lửa phương Tây, hoặc có thể chỉ là mô hình nhằm tăng mức độ răn đe trước đối thủ.

Hàn Quốc cũng sử dụng tên lửa Taurus cho các tiêm kích F-15K Strike Eagle của nước này.

Taurus có tầm bắn gần 500 km, được thiết kế để tấn công mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất, như boong ke hoặc công trình kiên cố. Với tầm tấn công đó, các máy bay chiến đấu của Seoul có thể ở trong không phận Hàn Quốc nhưng vẫn có thể tấn công nhiều mục tiêu ở Triều Tiên.

Storm Shadow và Kh-59 Mk2 cũng được cho có thể tấn công ở tầm bắn tương tự, nhưng phiên bản xuất khẩu chỉ giới hạn ở hai loại 250 km và 290 km.

Ông Kim Jong-un nói không quân Triều Tiên sẽ có 'vũ khí chiến lược' mới, nhấn mạnh răn đe hạt nhân

Ông Kim Jong-un nói không quân Triều Tiên sẽ có 'vũ khí chiến lược' mới, nhấn mạnh răn đe hạt nhân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh vai trò của không quân trong việc thực hiện năng lực răn đe hạt nhân trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng không quân Triều Tiên.

Triều Tiên tên lửa Tên lửa hành trình máy bay Su-25
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
