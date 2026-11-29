Như Thanh Niên đã phản ánh, tháng 2.2025, bà Trương Thị Yến Chi (trú Hà Nội) nhận thông báo nợ lệ phí trước bạ ô tô và tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn 2,4 triệu đồng.

Do không sở hữu ô tô, bà Chi nộp đơn đề nghị điều chỉnh nợ thuế đến cơ quan thuế lần đầu ngày 4.3.2025 và lần 2 ngày 2.6.2026, nhưng mãi chưa được giải quyết. Đến ngày 26.10.2026, bà nhận thêm quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Theo cán bộ thuế phụ trách xử lý hồ sơ của bà Chi tại Thuế cơ sở 6 TP.Hà Nội (trước đây là Chi cục Thuế Q.Thanh Xuân), tờ khai lệ phí trước bạ trong vụ việc phát sinh từ năm 2015.

Qua trao đổi, cơ quan công an đã xác minh bà Chi không đứng tên ô tô. Cơ quan thuế đã trình hủy tờ khai nhưng hệ thống không cho thực hiện thao tác ở bước cuối, hiện đang xem xét phương án điều chỉnh nội bộ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, bà Chi đã 2 lần gửi đơn đề nghị điều chỉnh nợ thuế đến cơ quan thuế ẢNH: NVCC

Trao đổi với Thanh Niên về vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam, nhấn mạnh "20 tháng vẫn chưa xử lý dứt điểm là quá lâu".

Vụ việc đã được chuyển từ cán bộ thuế này sang cán bộ thuế khác phụ trách. Tuy nhiên, đó không phải lý do biện hộ cho tình trạng chậm trễ. Khi có luân chuyển, cơ quan thuế phải bàn giao để hồ sơ được xử lý tiếp, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Theo ông Được, cũng cần xem lại cả quá trình quản lý khoản nợ. Từ khi tờ khai phát sinh năm 2015 đến khi bà Chi cho biết nhận được thông báo vào tháng 2.2025, cơ quan thuế đã thông báo, đôn đốc khoản nợ như thế nào?

Sau khi nhận đơn, cơ quan thuế mất bao lâu để xác minh, trình hủy tờ khai và phát hiện vướng mắc trên hệ thống? Khi ban hành quyết định cưỡng chế, hồ sơ đang ở bước nào? Những mốc này sẽ cho thấy vì sao vụ việc kéo dài.

"Với trường hợp này, nếu các cơ quan phối hợp tốt và đối chiếu được hồ sơ kịp thời, việc xử lý có thể tính bằng vài tuần", ông Được khẳng định.

Cần sớm khoanh, xóa nợ cho người nộp thuế

Về những hệ lụy xảy ra với bà Chi từ việc "bỗng dưng" nợ thuế, ông Được cho biết, trường hợp bà Chi đang có hoạt động kinh doanh cần xuất hóa đơn, biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn có thể làm gián đoạn giao dịch, gây thiệt hại đáng kể. Nếu vụ việc tiếp tục kéo dài, bà Chi có thể đối mặt nguy cơ bị khóa mã số thuế.

Chuyên gia đề xuất nhanh chóng khoanh, xóa nợ cho người nộp thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo lý giải của cán bộ thuế, hệ thống không cho hủy tờ khai cũ, cơ quan thuế đang xem xét phương án điều chỉnh nội bộ.

Ông Được phân tích: "Thực tế, tờ khai liên quan đến khoản lệ phí trước bạ này đã phát sinh từ năm 2015. Trước đây, pháp luật quy định thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế là 10 năm, theo luật Quản lý thuế hiện hành là 5 năm. Như vậy, tới giờ mới xử lý khai bổ sung, điều chỉnh nợ thuế, hủy tờ khai cũ là khó khả thi".

Trước mắt, Thuế cơ sở 6 TP.Hà Nội cần sớm báo cáo Thuế TP.Hà Nội để xem xét phương án khoanh nợ, xóa nợ cho bà Chi. Như vậy, bà Chi sẽ không tiếp tục bị nhắc nợ, tính thêm tiền chậm nộp hoặc chịu biện pháp cưỡng chế vì khoản nợ này.

Khoản nợ vẫn được theo dõi trên hệ thống. Cơ quan thuế cần đối chiếu tờ khai gốc với hồ sơ đăng ký xe để xác định vì sao khoản lệ phí trước bạ lại được ghi nhận cho bà Chi. Khi đã làm rõ nguyên nhân, cơ quan thuế có căn cứ để ra quyết định xử lý dứt điểm và trả lời rõ ràng với người dân.

Đề cập vụ việc, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) nhìn nhận, sai sót trong quá trình quản lý như trường hợp bà Chi là điều khó tránh. Nhưng không thể lấy lý do vướng mắc trên hệ thống để kéo dài tình trạng xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Hiện nay, việc chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước đang được đẩy mạnh. Càng phụ thuộc vào dữ liệu thì trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu càng phải được đề cao.

"Từ vụ việc này nhìn rộng ra, rất cần có cơ chế để khi phát hiện dữ liệu sai, cơ quan quản lý phải chủ động xác minh, phối hợp xử lý, kịp thời ngăn chặn những hậu quả bất lợi đối với người dân và chịu trách nhiệm nếu gây thiệt hại trái pháp luật", ông Hà nói.